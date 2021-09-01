Георгий Гахария, основатель партии «За Грузию», фото: с официальной страницы Георгия Гахария в Facebook
Новости

Георгий Гахария будет баллотироваться в мэры столицы

01/09/2021 - 20:14
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Бывший премьер-министр Грузии Георгий Гахария будет баллотироваться на пост мэра столицы на местных выборах 2 октября.

Продолжение следует…

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01/09/2021 - 20:14
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