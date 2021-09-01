Георгий Гахария будет баллотироваться в мэры столицы

Георгий Гахария, основатель партии «За Грузию», фото: с официальной страницы Георгия Гахария в Facebook Home/Новости/Георгий Гахария будет баллотироваться в мэры столицыНовостиГеоргий Гахария будет баллотироваться в мэры столицы01/09/2021 - 20:14 7 Less than a minute Facebook Twitter LinkedIn Pocket Messenger Messenger WhatsApp Telegram Viber Share via Email Print Бывший премьер-министр Грузии Георгий Гахария будет баллотироваться на пост мэра столицы на местных выборах 2 октября.Продолжение следует… TagsГеоргий Гахария За Грузию Местные выборы Тбилиси01/09/2021 - 20:14 7 Less than a minute Facebook Twitter LinkedIn Pocket Messenger Messenger WhatsApp Telegram Viber Share via Email Print Facebook Twitter LinkedIn Messenger Messenger WhatsApp Telegram Share via Email Print