Партия Лело выдвинула кандидатов в мэры и на должность председателя Сакребуло столицы

Оппозиционная партия Лело за Грузию представила Ану Бибилашвили и депутата Бадри Джапаридзе в качестве кандидатов на должности мэра и Сакребуло столицы на выборах местного самоуправления в Грузии 2 октября. Последний также будет номером один в пропорциональном списке для Сакребуло партии Лело.

35-летняя Ана Бибилашвили, урбанист и архитектор, на презентации в парке Рике 23 августа заявила, что 2 октября начнется новая история Тбилиси. Она также обвинила мэра столицы Каху Каладзе в «несущих в себе угрозу» строительствах, разрушении экологической среды и уничтожении зеленых пространств. По ее словам, город теряет свое культурное наследие, рабочие места, исторический облик и «самое больное — Тбилиси теряет людей».

Ана Бибилашвили – малоизвестная фигура для общественности. Она вместе с депутатами Мамукой Хазарадзе и Бадри Джапаридзе является одним из соучредителей партии Лело.

Вчера лидер партии Мамука Хазарадзе обратился к гражданам и подчеркнул важность выборов 2 октября, заявив, что в октябре мы должны победить «однопартийное правление» и «дать стране шанс, чтобы в 2022 году были назначены досрочные (парламентские) выборы».

По его словам, предстоящие выборы — это возможность перейти к коалиционному управлению. «Европейская система означает коалиционное правление, российская система означает единоличное правление, и мы все должны преодолеть это вместе», — добавил он.

В этом контексте он напомнил о соглашении, достигнутом между правящей командой и оппозицией 19 апреля, согласно которому, если правящая команда не наберет 43% на выборах 2 октября, в 2022 году должны быть назначены новые парламентские выборы.

«Мы не должны позволить Грузинской мечте забрать эти 43% — поддержим Лело, поддержите любую оппозиционную партию, (поскольку) сегодня у нас общая цель», — сказал Мамука Хазарадзе.

Примечательно, что Грузинская мечта 28 июля в одностороннем порядке вышла из соглашения и заявила, что оно аннулировано.

