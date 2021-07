Каха Каладзе снова будет баллотироваться в меры столицы от имени Грузинской мечты

На предстоящих местных выборах от имени правящей Грузинской мечты на пост мэра столицы снова будет баллотироваться Каха Каладзе.

Кандидатуру Каладзе выдвинул председатель партии Ираклий Кобахидзе на мероприятии, которое состоялось несколько часов назад в парке Мтацминда в Тбилиси. Церемония выдвижения кандидатуры Каладзе, на которой присутствовали члены Кабинета Министров, депутаты Грузинской мечты и представители различных сфер, прошла на фоне протеста представителей СМИ. Они требуют отставки премьер-министра и его кабинета, а также наказания виновных в насилии, которое имело место в столице 5 июля.

Согласно результатам недавнего опроса общественного мнения, проведенного Международным республиканским институтом (IRI) США, Каха Каладзе пользуется наибольшим благорасположением со стороны общества среди лидеров Грузинской мечты. После Католикоса-Патриарха Грузии (89%) и бывшего премьер-министра Грузинской мечты Георгия Гахария (65%) большинство респондентов положительно оценивают именно его (54%).

Местные выборы 2021 года имеют особое значение, поскольку они должны решить судьбу внеочередных парламентских выборов. По условиям Соглашения от 19 апреля, если правящая команда не наберет 43% голосов на этих выборах, досрочные парламентские выборы состоятся в 2022 году.

Каха Каладзе стал мэром столицы, набрав 51,3% голосов после победы на местных выборах 2017 года. За ним следовали Алеко Элисашвили, ныне лидер партии «Граждане» с 17,49%, и Заал Удумашвили, кандидат от Единого национального движения с 16,53%.

До своего избрания мэром Каладзе занимал пост министра энергетики с 2012 года. Он присоединился к Грузинской мечте в 2011 году и был номером один в пропорциональном парламентском списке партии на парламентских выборах 2012 года. Вскоре после прохождения в законодательный орган он перешел в Кабинет министров.

До прихода в политику Каладзе сделал успешную футбольную карьеру. Он дважды выигрывал Лигу чемпионов УЕФА с итальянским футбольным клубом «Милан». Кроме того, он был капитаном сборной Грузии по футболу.

