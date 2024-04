Шесть оппозиционных партий заявляют о координации действий против «российского закона»

Шесть оппозиционных партий Грузии, в том числе «Ахали», «Гирчи больше-свободы», «Дроа», «Единое национальное движение», «Лело за Грузию» и «Стратегия Агмашенебели», заявляют о «полной координации и мобилизации ко дню второго чтения» закона об «иностранных агентах», «чтобы вместе с нашим народом сделать все, чтобы провалить российский закон».

В совместном заявлении, опубликованном 18 апреля, партии заявляют, что, хотя «Грузинская мечта» и приняла законопроект в первом чтении, «основная битва еще впереди. Мы, демократические, прозападные политические партии Грузии, осознаем важность совместных усилий в этой борьбе».

По заявлению партий, «за последние дни мы вновь увидели полностью единый грузинский народ, уверенный в своем выборе, наполненный духом борьбы за свободу, и весь цивилизованный мир, стоящий рядом с нами».

В заявлении также говорится, что «испуганный российский олигарх Бидзина Иванишвили… пытается убить европейское будущее Грузии, которому противостояло сплоченное, сильное, единое грузинское общество».

«Российский закон, инициированный «Грузинской мечтой», противоречит Конституции Грузии, желанию грузинского народа стать полноправным членом ЕС и НАТО, а также долгосрочной цели обеспечения суверенитета нашей страны».

«Народ Грузии был, есть и будет главным гарантом европейского и евроатлантического будущего нашей страны, и любая попытка против этого выбора обречена на неизбежный крах», – заявляют партии, – «Да, Европе! Нет российскому закону! Не российскому правительству!».

