ЕНД и «Стратегия Агмашенебели» достигли предвыборной договоренности

Председатель «Единого национального движения» Леван Хабеишвили на брифинге 20 июля заявил о достижении предвыборной договоренности с лидером партии «Стратегия Агмашенебели» Георгием Вашадзе, целью которой, по его словам, является «разгром (про)российской партии Бидзины Иванишвили».

По словам Хабеишвили, «Единое национальное движение», как «крупнейшая европейская партия», решила создать «платформу победы» на платформе прозападных партий.

«После конкретных консультаций мы пришли к соглашению с партией, которая также является крупнейшей, по всем исследованиям, среди прозападных партий, по абсолютно всем опросам. Я имею в виду, «Стратегию Агмашенебели»», – сказал Хабеишвили.

Согласно последнему опросу общественного мнения, опубликованному Международным республиканским институтом (МРИ) США в апреле, 14% респондентов назвали «Единое национальное движение» своим первым выбором, а 3% — вторым; В то же время, 2% назвали «Стратегию Агмашенебели» своим первым выбором, а 4% – вторым.

Лидер партии «Стратегия Агмашенебели» Георгий Вашадзе заявил, что целью их альянса является решение проблем граждан Грузии, ускорение вступления в НАТО и ЕС, деоккупация и восстановление территориальной целостности.

Это заявление является показателем того, что «Стратегия Агмашенебели» вышла из другого альянса, который она создала в октябре 2022 года вместе с «Гирчи – больше свободы» и «Дроа». Эти две партии не присоединились к альянсу, созданному с «Национальным движением».

Лидер «Дроа» Элене Хоштария написала в Facebook, что, несмотря на положительный опыт сотрудничества с Георгием Вашадзе, ее партия не видит себя в союзе с «Национальным движением». «У нас также будет наша предвыборная заявка», – добавила она. Что касается «Гирчи – больше свободы», ее представитель Цотнэ Коберидзе заявил, что его партия не собирается вступать в альянс с «Национальным движением».

This post is also available in: English (Английский) ქართული (Georgian)