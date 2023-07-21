Политики оценивают предвыборную договоренность ЕНД и «Стратегии Агмашенебели»

Председатель «Единого национального движения» Леван Хабеишвили на брифинге 20 июля заявил о достижении предвыборной договоренности с лидером другой оппозиционной партии «Стратегия Агмашенебели» Георгием Вашадзе, целью которой, по его словам, является «поражение (про)российской партии Бидзины Иванишвили».

«Civil Georgia» предлагает оценки представителей правящей команды и оппозиции на данную тему.

Правящая команда

Тея Цулукиани, вице-премьер, министр культуры, спорта и молодежи Грузии: «как говорят грузины, мертвый цепляется за мертвого. Конечно, мы не должны ждать от этого никаких результатов. Это нехорошо для страны. Мы всегда говорим, что Грузии действительно нужны новые политические объединения, желательно созданные молодежью, которые будут оппонировать с властью на компетентной, серьезной и, главное, патриотической основе, и именно так страна будет развиваться. Это объединение на самом деле не может считаться таковым».

Каха Каладзе, генеральный секретарь «Грузинской мечты», мэр Тбилиси: «Думаю, тем самым ничего не изменится. В общем, сегодня у оппозиции есть фундаментальные проблемы. Я не знаю, то ли эти люди не видят или не хотят видеть, в чем заключаются их главные проблемы, или они не анализируют их, но я не хочу вдаваться в эти глубины. В результате объединения двух «лузеров», естественно, что ничего не измениться. Им решать, кто с кем будет объединяться и с какой формулой выступать на выборах. Для меня, как для человека, живущего в этой стране, самое важное и главное – это завтрашний день граждан моей страны, продолжение реформ, которые начала «Грузинская мечта», завершение проектов, которые реализуются во всех регионах, селах и городах по всей стране».

Михаил Сарджвеладзе, «Грузинская мечта»: «на самом деле заявление о создании «Платформы победы» — всего лишь маркетинговая задумка. Они и сами прекрасно понимают, что название «Платформа поражения» более справедливо носило бы это объединение. То, что их реальная перспектива, это поражение, это факт. Это не было решением, к которому пришли эти две политические партии из-за хорошей жизни. У каждого свои проблемы, и (этот союз) в большей степени способ решения этих проблем, о чем, к сожалению, они не могут говорить открыто, но общество это видит. В случае со «Стратегией Агмашенебели» проблема в том, что у нее нет перспективы на выборах самостоятельно заручиться поддержкой населения, которая обеспечит ее присутствие в политике. Поэтому эта политическая партия с проблемой преодоления барьера принимает решение зацепиться на кого-то другого, покрупнее, и таким образом дойти до «спасения». Что же касается «Национального движения»… усиление этих флангов сейчас актуально для противоборствующих флангов… Хабеишвили может считать, что добавление такого политика, как Вашадзе, в качестве сторонника своего фланга может быть хорошим вариантом».

Ираклий Кадагишвили, «Грузинская мечта»: «Национальное движение» находится в глубоком кризисе, его покидают такие лидеры, как Гоциридзе, Деканоидзе, похоже, Мелия окончательно их покинет, а это серьезно ослабит эту партию, на фоне репутационного ущерба, который ей добавляет Саакашвили своим неподобающим поведением. Им требуется чем-то усиливать себя, и усиление чем-то произошло таким образом, что они объединились с другой неисправной партией».

Георгий Цагареишвили, заместитель председателя парламентской фракции «Грузинская мечта»: «У этих двух объединений не будет никаких шансов. Мне интересно, где-то год назад было создано объединение Джапаридзе-Хоштария-Вашадзе. Пока еще это объединение то ли создано, то ли разошлось, и в таких условиях Вашадзе вышел из этого объединения и заложил основу для какого-то нового объединения. Не исключаю, что и вчерашнее объединение будет распущено. По нашему закону (предвыборные) блоки запрещены. Давайте, назовем все своими именами – г-н Вашадзе пришел к г-ну Саакашвили, пал ему в ноги, попросил у него три места в (избирательном) списке, он получит эти три места и будет включен в список «Национального движения»».

Оппозиция

Михаил Саакашвили, бывший президент, основатель «Единого национального движения»: «Приветствую создание Платформы победы с очень интересными лидерами. Особенно приветствую принцип, что кандидатуры на все должности должны распределяться в соответствии с тем, какая поддержка будет у конкретных людей в конкретный момент, и исходя из этого будут определяться будущие премьер-министр и министры… «Власть» даже в кошмарном сне не допускает того, что я сделал в 2012 году – а именно – мирную передачу власти, но им придется и чем раньше они допустят эту мысль в себе, тем лучше для них и конечно для будущего страны. Особенно хочу сказать о Георгии Вашадзе. Он успел и был одним из самых эффективных реформаторов в рядах первой власти «Революции роз»… Конечно, в эти годы мы спорили и не во всем соглашались, но я оцениваю его роль как очень положительную в грузинской политике и крайне полезную в новом объединении».

Тинатин Бокучава, депутат от «Единого национального движения»: «Думаю, что это будет очень важный фронт сопротивления, потому что я считаю, что именно в единстве состоит формула победы… Пока рано говорить о том, кто будет лидером этого союза, хотя лидерские качества каждого очень важны… У Георгия (Вашадзе) много проектов по построению лучшей Грузии, и я надеюсь, что у нас будет возможность, что очень скоро, после смены власти, объединенными усилиями сможем реализовать эти планы».

Ираклий Купрадзе, генеральный секретарь партии «Лело за Грузию»: «Такой союз не интересен. Перегруппировка вокруг «Национального движения» не служит заказу грузинского общества. Неизбежно создание третьего альтернативного центра, куда мы приглашаем те прозападные партии, которые не видят себя рядом с «Национальным движением»».

Теона Акубардия, член парламентской политической группы «Группа реформ»: «во время создания группы была другая данность и ни один депутат от группы не сотрудничал с «Национальным движением» в том режиме, который существует в новой реальности. Однако скажу, что у нас еще не было консультаций внутри группы в связи с той реальностью, которая возникла вчера. Больше станет ясно после того, как мы проведем консультации. В этой данности три депутата от группы не собираемся сотрудничать с «Национальным движением» в той форме, как это происходит в случае со «Стратегией Агмашенебели»… Однозначно, что «Стратегия Агмашенебели» пошла совершенно отличающимся путем и совпадений позиций на самом деле больше нет».

Иаго Хвичия, депутат от политического объединения «Гирчи»: «это объединение напоминает мне – «Сила в единстве-2», в отличие от них, партий здесь меньше и выглядят они скромнее, чем амбициозно… «Хабе» (Леван Хабеишвили) и Вашадзе объединятся и все будет хорошо – мы не находим это убедительным, потому что «Хабе» и Вашадзе входили в объединение и Национальном движении, и за его пределами, но существенных изменений в общественно-политической жизни страны это не принесло».

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