Ираклий Гарибашвили начал свой визит в Украину

Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили посещает Украину с официальным визитом 21-23 августа. В международном аэропорту Львова главу правительства Грузии встречали, в том числе, его украинский коллега Денис Шмыгаль, министр Кабинета министров Олег Немчинов и мэр Львова Андрей Садовой.

Визит проходит на фоне потепления отношений между Тбилиси и Киевом. Отношения между двумя странами были натянутыми после того, как президент Украины Владимир Зеленский назначил бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили председателем Исполнительного комитета по реформам.

22 августа премьер-министр Гарибашвили встретится в Киеве с президентом Зеленским, премьер-министром Шмыгалем и спикером Верховной Рады Дмитрием Разумковым. Как сообщает пресс-служба правительства Грузии, премьер-министры проведут совместную пресс-конференцию.

23 августа премьер-министр Грузии примет участие в Саммите Крымской платформы, в котором примут участие лидеры более 40 стран.

В состав грузинской делегации во главе с премьер-министром также входят вице-премьер, министр иностранных дел Давид Залкалиани, министр обороны Джуаншер Бурчуладзе и глава Администрации правительства Илья Дарчиашвили.

