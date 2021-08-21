Ираклий Гарибашвили начал свой визит в Украину
Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили посещает Украину с официальным визитом 21-23 августа. В международном аэропорту Львова главу правительства Грузии встречали, в том числе, его украинский коллега Денис Шмыгаль, министр Кабинета министров Олег Немчинов и мэр Львова Андрей Садовой.
Визит проходит на фоне потепления отношений между Тбилиси и Киевом. Отношения между двумя странами были натянутыми после того, как президент Украины Владимир Зеленский назначил бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили председателем Исполнительного комитета по реформам.
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22 августа премьер-министр Гарибашвили встретится в Киеве с президентом Зеленским, премьер-министром Шмыгалем и спикером Верховной Рады Дмитрием Разумковым. Как сообщает пресс-служба правительства Грузии, премьер-министры проведут совместную пресс-конференцию.
23 августа премьер-министр Грузии примет участие в Саммите Крымской платформы, в котором примут участие лидеры более 40 стран.
В состав грузинской делегации во главе с премьер-министром также входят вице-премьер, министр иностранных дел Давид Залкалиани, министр обороны Джуаншер Бурчуладзе и глава Администрации правительства Илья Дарчиашвили.
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