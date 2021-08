Литовские СМИ: Страны Балтии не приняли Гарибашвили

Литовское интернет-издание «15min» (15 минут) сообщает со ссылкой на свои источники, что страны Балтии отказали премьер-министру Грузии Ираклию Гарибашвили в официальном визите, и причиной этого назвали безнаказанность со стороны властей Грузии в отношении участников насилия против журналистов и ЛГБТ граждан 5 июля этого года в Тбилиси.

Издание сообщает со ссылкой на свои источники, что «в Литве, Латвии и Эстонии решение о дипломатическом отказе на прием Гарибашвили было согласовано на парламентском и правительственном уровнях».

Издание отмечает, что отказ прибалтийских стран также связан с решением правящей Грузинской мечты о выходе из Соглашения от 19 апреля. Оно также ссылается на слова председателя Комитета по иностранным делам Сейма Литвы Жигимантаса Павильониса, который назвал выход из соглашения «беспрецедентным пересечением красной линии».

Грузинское информационное агентство «Интерпрессньюс» опубликовало комментарий МИД Грузии, в котором опровергается информация, будто Эстония и Латвия отказались принимать Гарибашвили с визитом. В ведомстве назвали эти сообщения «спекуляциями».

По заявлению ведомства, визит, который планировался на 8-9 августа, не мог быть запланирован на указанные даты, поскольку «это дата, имеющая государственное значение для нашей страны». Однако, примечательно, что литовское издание не назвало даты визита.

Сообщения об отказе прибалтийских стран Ираклию Гарибашвили в визите распространялась в грузинских СМИ в течение последних нескольких дней.

В статье, подготовленной литовским журналистом Гинтарасом Радаускасом, также упоминается, что премьер-министр Грузии, вероятно, не был принят Вашингтоном по той же причине. Такое сообщение правительство Грузии также опровергло несколько дней назад.

