Давид Залкалиани встретился с Владимиром Зеленским и завершил свой визит в Киев

В конце своего первого официального визита в Киев министр иностранных дел Грузии Давид Залкалиани 17 мая встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским, с которым помимо других вопросом также обсудил двусторонние отношения, вопросы интеграции в НАТО и ЕС, российской оккупации и региональной безопасности.

По сообщению МИД Грузии, стороны приветствовали создание формата «Ассоциированное трио» и отметили, что это будет содействовать большему экономическому и отраслевому сближению трех ассоциированных стран — Грузии, Украины и Молдовы с ЕС и укреплению политического диалога.

Отметив, что Грузия и Украина имеют «общие задачи и цели», Залкалиани назвал новый формат «хорошей отправной точкой для нашей будущей интеграции в ЕС». Он подчеркнул, что преодолеть вызовы невозможно было бы «без солидарного подхода и вовлеченности наших международных стратегических партнеров».

По информации МИД Грузии, президент Украины отметил, что «у нас была определенная пауза в отношениях, но она была создана искусственно». Предположительно, он имел в виду решение Тбилиси отозвать посла из Украины, которому предшествовало назначение Владимиром Зеленским бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили на должность председателя Исполнительного комитета по реформам Украины.

«Я приветствую возобновление важных, прочных отношений между нашими двумя странами», — сообщает пресс-служба президента Зеленского со ссылкой на его слова. Он подтвердил свою поддержку в отношении суверенитета и территориальной целостности Грузии и проинформировал министра иностранных дел Грузии о ситуации в Донбассе и в оккупированном Крыму.

По теме:

This post is also available in: English (Английский) ქართული (Грузинский)