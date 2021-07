Президенты Украины и Молдовы находятся с визитом в Грузии

Президенты Украины и Молдовы — Владимир Зеленский и Майя Санду находятся сегодня с визитом в Грузии, где участвуют в Батумской международной конференции.

Помимо выступления на мероприятии, президенты Украины и Молдовы встретятся со своей грузинской коллегой Саломе Зурабишвили и президентом Европейского Совета Шарлем Мишелем.

По сообщению Администрации президента Зеленского, президенты трех стран Восточного партнерства также подпишут декларацию саммита Ассоциированного трио. Формат был создан в мае, и его цель — углубить сотрудничество между тремя странами по вопросам европейской интеграции.

По прибытии в Грузию президент Украины посетил мост через реку Ингури, соединяющий оккупированную Абхазию с остальной Грузией. Его сопровождал Марек Шигель, глава Миссии наблюдателей ЕС в Грузии.

Президент Зеленский заявил, что «Украина и Грузия имеют одинаковые инициативы по возвращению временно оккупированных территорий в форматах ведущих международных и региональных организаций».

В свою очередь, президент Молдовы Майя Санду написала в Twitter, что с нетерпением ждет обсуждения вопросов укрепления трехстороннего сотрудничества и будущего европейского партнерства с президентами Грузии, Украины и Совета Европы.

По теме:

This post is also available in: English (Английский) ქართული (Грузинский)