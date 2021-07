Шарль Мишель: Помощь ЕС зависит от судебной реформы

Президент Европейского совета Шарль Мишель заявил 19 июля, что поспешные назначения судей Верховного суда Грузии «не отражают результатов консультаций с международными и местными заинтересованными сторонами» и являются «однозначно упущенной возможностью».

В комментарии для прессы после встреч с президентом Грузии, премьер-министром и лидерами оппозиции, президент Европейского совета сказал, что его «единственным самым важным» посланием всем политическим партиям было то, что полное выполнение Соглашения от 19 апреля является «лучшей гарантией для продвижения демократической повестки Грузии в соответствии с интересами граждан страны».

«Особенно важно добиться прогресса в укреплении верховенства закона посредством политических и судебных реформ», — сказал Шарль Мишель, подчеркнув, что судебная реформа является «предпосылкой» для выделения макрофинансовой помощи Грузии со стороны ЕС.

Говоря о насилии на почве гомофобии, которое имело место в Грузии 5-6 июля, президент Мишель отметил, что основные права и свободы играют решающую роль в отношениях между ЕС и Грузией.

«Права меньшинств не являются маргинальным вопросом. Уважение разнообразия и человеческого достоинства имеет решающее значение для наших фундаментальных ценностей и необходимо соблюдать конституционные права свободы прессы и самовыражения».

Президент Мишель с удовлетворением отметил, что все стороны, подписавшие соглашение, выразили готовность его выполнять. Он призвал к этому и те партии, которые еще не подписали соглашение. Коалиция «Сила в единстве» — крупнейшая оппозиционная группа, которая до сих пор не подписала соглашение.

