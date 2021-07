Шарль Мишель посещает Грузию

Президент Европейского совета Шарль Мишель находится с визитом в Батуми, где уже встретился с президентом Саломе Зурабишвили, премьер-министром Ираклием Гарибашвили и лидерами оппозиции.

После встречи президент Зурабишвили заявила, что «больше ЕС в Грузии — это мощный сигнал для нашего прогресса и развития, сигнал, который остается неизменным, несмотря на вызовы».

По словам премьер-министра Ираклия Гарибашвили, он сказал президенту Европейского совета, что Грузинская мечта «мотивирована» и завершает выполнение Соглашения от 19 апреля между правящей и оппозиционной партиями. «Мы выполнили все взятые на себя обязательства и выполняем условия, которые были предусмотрены в соглашении», — сказал он.

Гарибашвили также отметил, что он попросил президента Европейского совета «направить как можно больше наблюдателей под эгидой ЕС приближающиеся (местные) выборы, чтобы ни у кого не возникли возможности для спекуляции по любой причине».

По его словам, он сказал президенту Мишелю, что Грузинская мечта «разработала почти полноценную избирательную реформу, и у нас также была вовлеченность с оппозицией».

Президент Мишель встретился с оппозицией

Перед встречей с премьер-министром Грузии президент Европейского совета встретился с лидерами парламентской оппозиции, с которыми обсудил последние события, в том числе насилие на почве гомофобии 5 июля и процесс отбора судей в Верховный суд.

На встрече присутствовали депутат от ЕНД Хатиа Деканоидзе, депутаты Бадри Джапаридзе и Саломе Самадашвили от фракции «Лело — Партнерство за Грузию», лидер партии Стратегия Агмашенебели Георгий Вашадзе, Хатуна Самнидзе от Республиканской партии, Леван Иоселиани от партии «Граждане», Придон Инджиа от Европейских социалистов, представитель Гирчи Вахтанг Мегрелишвили и Натиа Мезвришвили от партии «За Грузию».

После встречи Хатиа Деканоидзе заявила, что оппозиция предоставила президенту Мишелю информацию о насильственных событиях 5 июля, согласно которой, «власти Грузии открыто опираются на агрессивные группировки, и власти Грузии открыто противостоит нашим западным партнерам». По ее словам, также обсуждались нападения на журналистов и смерть оператора телекомпании «Пирвели» Александра Лашкарава.

По ее словам, тот факт, что президент Мишель сначала встретился с оппозицией, а затем с властями, было важным посланием для правительства.

Депутат Бадри Джапаридзе заявил, что на встрече речь шла о выполнении Соглашения от 19 апреля. Кроме того, они также обсудили, как Грузинская мечта «открыто» нарушает это соглашение.

Депутат Саломе Самадашвили отметила, что обсуждались события последних недель, которые «не только являются отступлением с нашей европейской повестки дня, но и ставят под угрозу ее реализацию».

Президент Мишель примет участие в Батумской международной конференции. Он прибыл в аэропорт Батуми 18 июля. В конференции, которая начнется сегодня позже, также примут участие президенты Украины и Молдовы — Владимир Зеленский и Майя Санду.

Визит проходит на фоне того, когда правящая партия подверглась критике со стороны Европейского союза и Соединенных Штатов в связи с назначением судей Верховного суда в нарушение Соглашения от 19 апреля. Кроме того, правительство также подверглось критике за насилие на почве гомофобии 5 июля.

Президент Европейского Совета выступит с речью на Батумской конференции и проведет совместную встречу с президентами Грузии, Украины и Молдовы.

This post is also available in: English (Английский) ქართული (Грузинский)