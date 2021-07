RSF: Нападение на журналистов — серьезное отступление в свободы прессы

«Жестокое нападение на журналистов в Тбилиси является серьезным отступлением назад в свободе прессы в Грузии», — заявил Жан Кавелье, глава Департамента организации «Репортеры без границ» (RSF) по Восточной Европе и Центральной Азии, оценивая факты нападения на журналистов 5 июля в Тбилиси.

Жан Кавелье подчеркнул, что «интенсивность и координация насилия были беспрецедентными». Осуждая «преступное бездействие властей», RSF призвала власти, привлечь к ответственности всех виновных в насильственных действиях против журналистов.

Организация акцентирует внимание на нескольких инцидентах 5 июля, в том числе, на нападении на оператора Общественного вещателя Илью Твалиашвили, глаза которого были повреждены в результате атаки с использованием химического вещества. RSF также заявляет со ссылкой на журналиста издания «Табула» Мако Джабуа, по словам который, ее ударили по голове палкой, а фотокорреспондент агентства «Интерпрессньюс» Георгий Николишвили получил сотрясение мозга.

По данным организации, во время нападений у журналистов отобрали и уничтожили камеры, микрофоны и телефоны, а съемочным группам пришлось бежать или скрывать свои аккредитационные карточки представителей прессы, чтобы избежать дальнейших нападений.

По состоянию на 8 июля за насилие в отношении журналистов и незаконное создание им препятствий в профессиональной деятельности задержано всего 12 человек.

