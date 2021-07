Сегодня родственники, коллеги и рядовые граждане попрощались с оператором телекомпании «Пирвели» Александром Лашкарава, который скончался через шесть дней после его избиения 5 июля гомофобными группами в центре столицы. Жители столица провожали похоронную церемонию аплодисментами со своих домов. Александра Лашкарава похоронили на кладбище Джикия в Сабурталинском районе Тбилиси.

