Несмотря на разгон митинга, акция протеста против Намахванской ГЭС продолжается

Акция протеста местного населения муниципалитетов Цхалтубо и Цагери против строительства каскада Намахванской ГЭС не прекращается даже после того, как полиция разогнала акцию протеста 14 ноября в селе Жонети Цхалтубинского муниципалитета, недалеко от места строительных работ ГЭС.

Полиция приступила к разгону акции протеста после того, как местные жители перекрыли автомагистраль Кутаиси-Цагери с целью воспрепятствовать перемещению соответствующей техники на строительную площадку. Противники строительства обвинили полицию в применении силы, в том числе против женщин и детей. Они также заявляют, что часть людей получила легкие травмы в результате разгона, в то время, когда на месте не было даже бригады скорой помощи.

Местные жители дежурили в палатках в течение 23 дней, чтобы помешать строительству ГЭС. Протестующие заявляют, что проект окажет тяжелое влияние на окружающую среду и жизнь местных жителей.

НПО о разгоне акции и строительстве ГЭС

В ответ на разгон протестующих 14 ноября Движение «За спасение ущелья Риони» и три неправительственные организации, в том числе Центр обучения прав человека и мониторинга (EMC), Зеленая альтернатива и Ассоциация молодых юристов Грузии, опубликовали совместное заявление, в котором подвергли критике государственные институты за репрессии против справедливого противодействия со стороны местных жителей, вместо того, чтобы вести с ними диалог.

Организации авторы заявления также отмечают, что соответствующая компания все еще не представила документации существенного характера и экспертных исследований о влиянии строящейся ГЭС.

НПО призвали правительство прекратить использование репрессивных методов против протеста и немедленно создать «формат постоянного и реального диалога с населением, широкой общественностью и специалистами отрасли».

Проект ГЭС, его сторонники и противники

В 2019 году правительство Грузии предоставило право на разработку, строительство, владение и эксплуатацию каскада Намахвани ГЭС в Имерети и Лечхуми турецкой компании ENKA и норвежской Группе чистой энергии (Clean Energy Group).

В охватывает две гидроэлектростанции на реке Риони: ГЭС Нижний Намахвани мощностью 333 МВт и ГЭС Верхний Намахвани мощностью 100 МВт. Строительные работы запланированы с 1 марта 2020 года по 31 июля 2014 года. По заявлению ENKA, компания начала подготовительные работы в мае 2020 года и ведет строительные работы одновременно на четырех объектах.

Благодаря «крупным иностранным инвестициям» в размере 800 миллионов долларов США, правительство надеется повысить энергетическую безопасность страны и утверждает, что «почти 12 процентов нашего потребления будет обеспечено нашей собственной генерацией» после завершения строительства. Правительство также считает, что в проекте каскада ГЭС в общей сложности будет трудоустроено 1 600 граждан.

Противники проекта не разделяют оптимизма правительства и заявляют, что риски не были оценены должным образом. Движения против строительства гидроэлектростанций также выпустили петицию, в которой утверждается, что сейсмические риски не были должным образом изучены — они также напоминают о сильном землетрясении в регионе Рача в 90-х годах.

Оппоненты строительства в петиции указывают на еще одну угрозу, что «в случае повреждения 34-метровая волна от плотины Намахвани обрушится на Кутаиси через 19 минут, и опасность наводнения будет угрожать всей равнине Колхети».

Противники ГЭС также заявляют, что экологические решения были приняты с нарушением закона, без надлежащего участия и вовлеченности населения и общественности, и опасаются, что строительство ГЭС затопит села муниципалитетов Цхалтубо и Цагери и их уникальное биоразнообразие и культурное наследие.

Местные жители также опасаются, что изменения затронут и местный микроклимат, которые разрушат микрозоны, необходимые для определенных сортов винограда, в том числе микрозону вина Твиши.

Местные жители говорят, что не перестанут протестовать, пока не будет выполнено их главное требование — прекратить строительство ГЭС. Другие требования, изложенные в петиции, включают приостановку проектов, содержащих риски, в высокогорных регионах Грузии и опубликовать контракты, оформленные по ГЭС.

