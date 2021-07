Патриархия ГПЦ критикует «Тбилиси Прайд» и дипломатов, а также организует контракцию

Грузинская Православная Церковь в опубликованном 3 июля заявлении подвергла критике организаторов «Тбилиси Прайда» и иностранных дипломатов за поддержку «пропагандистской деятельности ЛГБТК +» и заявила о планах проведения контракции 5 июля, параллельно с «Маршем достоинства».

Отметив, что «пропаганда извращенного образа жизни» вызывает «напряжение» и «беспорядки» в обществе, Патриархия пригласила своих сторонников на «мирный» протест и призвала их «не поддаваться на целенаправленную провокацию, направленную на насильственную конфронтацию».

Патриархия также обвинила организаторов «Прайда» и послов, поддерживающих это мероприятие, в «давлении» на страну и пренебрежении выбором «подавляющего большинства общества».

«Для нашей Церкви и наших сограждан тревожно и неприемлемо резкое вмешательство определенных посольств и некоторых депутатов Европарламента в нашу общественную и духовную жизнь, и мы считаем превышением их полномочий», — говорится в заявлении Патриархии.

Примечание от редакции: 17 мая 1990 года Всемирная организация здравоохранения исключила гомосексуальность из Международной классификации болезней.

