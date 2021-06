Патриархия ГПЦ выступает против «Недели Прайда»

Патриархия Грузинской Православной Церкви призвала депутатов Европарламента, работающих по ЛГБТ вопросам, а также аккредитованных в Грузии руководителей посольств, «воздержаться от поддержки и поощрения «Тбилиси Прайда». В том же заявлении Патриархия призвала власти Грузии «предотвратить дестабилизацию в стране и неминуемое волнение в общественной жизни».

Патриархия Грузии обвинила организаторов «Прайда» в «пропаганде нетрадиционного образа жизни под прикрытием защиты прав человека» и заявила, что мероприятие «содержит признаки провокации, входит в конфликт с признанными в обществе нравственными нормами и направлено на легализацию тяжкого греха».

«Необходимо, чтобы наше общество увидело, что европейская демократия — это не отказ от образа мышления и жизни и религиозных чувств подавляющего большинства людей», — заявила Патриархия Грузии, добавив, что «Тбилиси Прайд» нарушает права, свободу и выбор подавляющего большинства общества.

Предыстория

Мероприятия, связанные с «Тбилиси Прайдом», запланированы на 1-5 июля. Посол США в Грузии Келли Дегнан и депутаты Европарламента призвали власти Грузии обеспечить безопасность ЛГБТ-активистов и свободу собраний.

Ультраправые группы Грузии и отдельные лица, связанные с новым политическим движением «Единство, сущность, надежда», 5 июля параллельно с Маршем достоинства активистов Прайда планируют провести контракцию.

Председатель правящей Грузинской мечты Ираклий Кобахидзе заявил 17 июня, что организаторам «Недели Прайда» «следовало бы отказаться от проведения этого мероприятия» и что «это было бы восполненным ответственности решением».

