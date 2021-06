Депутаты Европарламента призывают власти Грузии защитить активистов «Тбилиси Прайда»

28 депутатов Европарламента в опубликованном 28 июня совместном заявлении призвали министра внутренних дел Грузии Вахтанга Гомелаури «защитить активистов Тбилиси Прайда и обеспечить универсальное право на свободу выражения мнений и мирных собраний».

По заявлению депутатов Европарламента, недавнее заявление председателя Грузинской мечты Ираклия Кобахидзе об отмене «Недели Прайда» «противоречит этим универсальным правам». Они имели в виду заявление Кобахидзе от 17 июня, в котором он отметил, что организаторам «Недели Прайда» следовало бы «отказаться от проведения этого мероприятия» и «это было бы восполненным ответственности решением».

«В последние годы мы видели, как использовали ЛГБТ-фобские группы эти мероприятия для усиления своей ненависти и нападения на мирных ЛГБТ-демонстрантов», — заявили депутаты Европарламента, подчеркнув важность адекватной и эффективной защиты со стороны полиции во время мероприятий, запланированных на 1-5 июля.

По словам депутатов Европарламента, Грузия вложила определенные средства в обучение сотрудников полиции навыкам борьбы с преступлениями на почве ненависти и по вопросам языка ненависти, добавив, что результаты этого обучения станут видны в адекватной поддержке будущих мероприятий Прайда.

Они также отметили, что Грузия взяла на себя ряд обязательств в соответствии с Европейской конвенцией о правах человека и Соглашением об ассоциации с Европейским союзом по борьбе с дискриминацией в отношении женщин, ЛГБТ, а также этнических и религиозных меньшинств.

Заявление депутатов Европарламента прозвучало на фоне того, что лица, связанные с ультраправыми группировками и новым политическим движением «Единство, сущность, надежда», планируют провести акцию 5 июля параллельно с «Маршем достоинства» активистов «Прайда».

