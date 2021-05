Дипломатические миссии говорят о важности равной защиты прав ЛГБТКИ

Группа аккредитованных в Грузии дипломатических миссий 17 мая, в Международный день борьбы с гомофобией, бифобией и трансфобией, выступила с совместным заявлением, в котором выразила поддержку и солидарность с сообществом лесбиянок, геев, бисексуалов, транссексуалов, квир и интерсексуалов (ЛГБТКИ +) в Грузии, отметив, что они объединяются, чтобы «все могли жить в свободной и равноправной среде безопасно и достойно».

Заявление подписали руководители Представительства ООН в Грузии, Представительства ЕС, посольств Австрии, США, Бельгии, Германии, Великобритании, Испании, Израиля, Италии, Канады, Люксембурга, Королевстве Нидерландов, Норвегии, Греции, Франции, Словении, Финляндии, Швейцарии, Чехии, а также главы Офиса Совета Европы в Грузии и Миссии наблюдателей Евросоюза в Грузии.

Отметив, что ЛГБТКИ + люди в Грузии по-прежнему сталкиваются с «предвзятостью, стигмой, ограниченными возможностями с точки зрения политической, социальной и экономической вовлеченности», представители дипломатических миссий подчеркнули, что пандемия COVID-19 сделала ЛГБТКИ + людей более уязвимыми.

«Мы призываем государственных, политических, гражданских и религиозных лидеров Грузии посредством образования и руководства в своих сферах ответственности уделять высокий приоритет борьбе с дискриминацией и со стигмой, включая предотвращение насилия, принятия публичного дискурса, восполненного уважения и сострадания, расследование преступления и привлечение правонарушителей к ответственности, и надлежащим образом реагировать на насильственные действия, которые мешают в свободной работе ЛГБТКИ + организациям», — говорится в заявлении.

Группа приветствовала прогресс, достигнутый Грузией в борьбе с дискриминацией и гомофобией в отношении ЛГБТКИ + лиц. «В мае 2014 года Грузия приняла важный закон об искоренении всех форм дискриминации, который основан на принципе равенства, отраженном в Конституции, и запрещает все формы дискриминации по признаку сексуальной ориентации, гендерной идентичности и самовыражения», — заявили представители миссий. В этом контексте дипломатические миссии приветствовали правовое признание трансгендерного лица властями Грузии в 2021 году.

В заключение дипломатические миссии призвали «все соответствующие ведомства принять решительные меры для прекращения всех форм дискриминации».

This post is also available in: English (Английский) ქართული (Грузинский)