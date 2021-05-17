15 политических партий договорились защищать права ЛГБТ
НПО «Тбилиси Прайд», которая защищает права ЛГБТ лиц, заявила 16 мая, что 15 политических партий Грузии договорились об использовании всех доступных для них средств для борьбы с дискриминацией и насилием в отношении ЛГБТ лиц.
Соглашение подписали: Единое национальное движение; Новый политический центр — Гирчи; Европейская Грузия; Гирчи — больше свободы; Республиканская партия; Закон и справедливость; Стратегия Агмашенебели; Лело за Грузию; Реформер; движение — «Пора»; За справедливость; Единая Грузия — свободные демократы; Прогресс и свобода; Победившая Грузия.
Как сообщает «Тбилиси Прайд», стороны договорились защищать свободу собраний и выражения мнения каждого гражданина, независимо от сексуальной ориентации и гендерной идентичности. Партии также договорились не допускать в политическом процессе разжигание социальной вражды и использование языка ненависти на почве гомофобии.
Заявление предшествовало Международному дню борьбы с гомофобией, бифобией и трансфобией. В этот же день Грузинская Православная Церковь с 2014 года отмечает День семейной святости.
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