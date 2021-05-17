Активисты с радужными флагами, 2015 г. Фото: Яна Корбезашвили/Civil.ge
Новости

15 политических партий договорились защищать права ЛГБТ

17/05/2021 - 13:01
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НПО «Тбилиси Прайд», которая защищает права ЛГБТ лиц, заявила 16 мая, что 15 политических партий Грузии договорились об использовании всех доступных для них средств для борьбы с дискриминацией и насилием в отношении ЛГБТ лиц.

Соглашение подписали: Единое национальное движение; Новый политический центр — Гирчи; Европейская Грузия; Гирчи — больше свободы; Республиканская партия; Закон и справедливость; Стратегия Агмашенебели; Лело за Грузию; Реформер; движение — «Пора»; За справедливость; Единая Грузия — свободные демократы; Прогресс и свобода; Победившая Грузия.

Как сообщает «Тбилиси Прайд», стороны договорились защищать свободу собраний и выражения мнения каждого гражданина, независимо от сексуальной ориентации и гендерной идентичности. Партии также договорились не допускать в политическом процессе разжигание социальной вражды и использование языка ненависти на почве гомофобии.

Заявление предшествовало Международному дню борьбы с гомофобией, бифобией и трансфобией. В этот же день Грузинская Православная Церковь с 2014 года отмечает День семейной святости.

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17/05/2021 - 13:01
35 1 minute read

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