По заявлению Ираклия Кобахидзе, проведение «Недели Прайда» безответственно

Председатель правящей Грузинской мечты Ираклий Кобахидзе в передаче «Реакция» на канале «Пирвели» 17 июня заявил, что организаторам «Недели Прайда» следовало «отказаться от проведения этого мероприятия».

«Учитывая весь контекст, это было бы восполненным ответственности решением», — отметил он, добавив, что «ответственные люди, по идее, не должны были планировать это, но как есть, так оно и есть».

Ираклий Кобахидзе отверг обвинение, якобы он пытается угодить Православной Церкви такой своей позицией, заявив: «Церкви не нужно мое угодническое отношение».

Председатель Грузинской мечты также отметил, что в мае его партия рассматривала возможность подписания соглашения о защите прав ЛГБТ лиц, к которому присоединились 15 политических партий, но «положительного решения по этому поводу принято не было».

В ответ на это Георгий Табагари, руководитель НПО по защите прав ЛГБТ лиц «Тбилиси Прайд», организатора «Недели Прайда», подчеркнул, что заявление Ираклия Кобахидзе является «попранием» Конституции Грузии. «Мы живем в государстве, в котором есть глубокий политический кризис, в котором есть глубокий кризис секуляризма и находится в положении, которое лишено ценностей», — добавил он.

Заявлению Ираклия Кобахидзе предшествовал ультиматум со стороны Левана Васадзе, бизнесмена с ультраконсервативными взглядами и основателя движения «Единство, сущность, надежда» от 15 июня, который дал властям 10 дней на отмену мероприятия, запланированного организацией «Тбилиси Прайд», чтобы «не дать повод для развития эскалации и процессов противостояния».

«Тбилиси Прайд» планирует провести «Неделю Прайда» 1-5 июля и организовать Марш достоинства 5 июля.

This post is also available in: English (Английский) ქართული (Грузинский)