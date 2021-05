Фоторепортаж: В Тбилиси прошла акция, организованная Леваном Васадзе

Леван Васадзе, грузинский бизнесмен с ультраконсервативными взглядами, который придерживается гомофобных и ксенофобных взглядов, провел 16 мая в Тбилиси акцию, на которой озвучил планы своего нового политического движения «Единство, сущность, надежда».

Выступая на акции в парке Георгия Леонидзе в Тбилиси, Васадзе сказал, что его движение скоро станет политической партией, чтобы преодолеть «безвыходную» ситуацию, в которой оказалась страна. Он также заявил, что у страны нет хозяина, и добавил, что «в стране царит несправедливость, безнаказанность, бесхребетность власти и, самое главное – пренебрежительное отношение к нашим традициям, нашему достоинству, нашим ценностям».

По его словам, вместо того чтобы придерживаться принципа «Грузия превыше всего», «повернутые за пределы страны иностранные ориентиры ставятся в качестве главной цели нашей страны». «Мы не против Европы, ни США, ни против какой-либо страны какой-либо цивилизации, но я не хочу жить в стране, где политическая элита как будто онемела», — заявил Васадзе.

Говоря об оккупации Россией Абхазии и Цхинвальского региона, Васадзе сказал, что как «жестокий прагматик» он считает, что Грузия должна поговорить с «оккупантом», потому что страна не может вернуть себе два региона с использованием силы.

Васадзе также коснулся проекта Намахванской ГЭС и подверг соглашение, подписанное между государством и инвестором «бюрократами». Он сказал, что строительство ГЭС должно начаться только с согласия местных жителей, она должна быть построена государством и находиться в его собственности.

В своем 70-минутном выступлении Леван Васадзе также коснулся экономических, социальных и демографических вопросов, заявив, что в Грузии есть 400 000 зависимых наркотиков лиц и 700 000 зависимых от азартных игр лиц, в то время как количество спортсменов составляет всего 18 000 человек. По его словам, что следует запретить «публичную пропаганду разврата». Он призвал премьер-министра Ираклия Гарибашвили не допустить акции ЛГБТ лиц.

Леван Васадзе, грузинский бизнесмен с ультраконсервативными взглядами, провел акцию 16 мая. Фото: Давид Шаликашвили для Civil.ge

Сторонники Левана Васадзе собрались 16 мая на акцию. Фото: Давид Шаликашвили для Civil.ge

Флаги Грузии на акции, организованной Леваном Васадзе, 16 мая, 2021. г. Фото: Давид Шаликашвили для Civil.ge

Сторонники Левана Васадзе собрались 16 мая на акцию. Фото: Давид Шаликашвили для Civil.ge

Сторонники Левана Васадзе собрались 16 мая на акцию. Фото: Давид Шаликашвили для Civil.ge

Зура Махарадзе, ведущий аффилированного с именем Васадзе «Альт-Инфо», на акции 16 мая. Фото: Давид Шаликашвили для Civil.ge

На акции 16 мая также присутствовал священнослужитель. Фото: Давид Шаликашвили для Civil.ge

Сторонники Левана Васадзе собрались 16 мая на акцию. Фото: Давид Шаликашвили для Civil.ge

Леван Васадзе со своими сторонниками, 16 мая 2021 г. Фото: Давид Шаликашвили для Civil.ge

Сторонники Левана Васадзе собрались 16 мая на акцию. Фото: Давид Шаликашвили для Civil.ge

Сторонники Левана Васадзе собрались 16 мая на акцию. Фото: Давид Шаликашвили для Civil.ge

Сторонники Левана Васадзе собрались 16 мая на акцию. Фото: Давид Шаликашвили для Civil.ge

Леван Васадзе представляет своих восьмерых детей сторонникам, 16 мая 2021 г. Фото: Давид Шаликашвили для Civil.ge

На плакате изображен логотип движения «Единство, сущность, надежда», 16 мая 2021 г. Фото: Давид Шаликашвили для Civil.ge

This post is also available in: English (Английский) ქართული (Грузинский)