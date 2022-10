В МВД Грузии 3 октября подтвердили «Civil Georgia», что начато расследование дела о постановке учеников младших классов на колени для наказания Рахманом Мусаевым, учителем грузинского языка и литературы в школе села Кирихло Марнеульского муниципалитета.

По данным МВД, расследование ведется по статье 150 УК Грузии, что подразумевает принуждение.

Фото того, что Рахман Мусаев, который по совместительству является депутатом от Грузинской мечты в Марнеульском Сакребуло, ставит учеников на колени в целях наказания, распространилось вчера, 2 октября.

По имеющимся данным, причиной наказания учеников учителем было то, что они плохо учились. По данным СМИ, учитель сам сфотографировал поставленных на колени детей и отправил ее их родителям.

Директор школы села Кирихло Мехман Мусаев, который приходится Рахману Мусаеву дядей, 2 октября в беседе с телекомпанией «Мтаварм архи» сообщил, что его племянник написал заявление об уходе из школы и он уже уволил его.

Ханали Гахраманов, руководитель Ресурсного центра Марнеули, заявил интернет-изданию «Нетгазети», что «подобные действия неприемлемы как для Ресурсного центра, так и для школы». По его словам, это первый подобный случай, который им стал известен.

По информации телеканала «Мтавари Архи» от 3 октября, Рахман Мусаев обратился в Сакребуло Марнеульского муниципалитета с заявлением о прекращении своих полномочий, и эту информацию подтвердил телекомпании председатель Сакребуло Амиран Гиоргадзе по телефону.

«Civil Georgia» обратился за комментарием к Грузинской мечте, ответ будет отражен в материале, как только он будет получен.

Местная гражданская активистка Самира Байрамова вчера написала в Facebook, что это не первый случай и основной причиной этого является «политизация школы». «Директора школ играют скорее политическую роль, чем воспитательную», — сказала она.

