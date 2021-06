Содокладчики ПАСЕ о Соглашении от 19 апреля, судебной реформе и выборах самоуправления

Члены Мониторингового комитета Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) — Титус Корлэцян (Румыния) и Клод Керн (Франция) — приветствовали подписание Соглашения 19 апреля и призвали оставшиеся политические партии «немедленно» подписать документ и присоединиться к усилиям по его реализации. Единое национальное движение — единственная крупная оппозиционная партия, которая воздерживается от подписания соглашения.

«Грузия находится на перепутье», — заявили содокладчики, призвав все заинтересованные стороны «поставить национальные интересы и проект евроатлантической интеграции страны выше интересов и стратегий своих партий и отдельных лиц».

«Если это соглашение будет полностью и добросовестно реализовано, оно станет важным шагом вперед в демократической консолидации страны», — говорится в заявлении содокладчиков от 8 июня.

Содокладчики подчеркнули важность выполнения оставшихся рекомендаций Венецианской комиссии в контексте судебной реформы. В этой связи внимание было акцентировано на Высшем совете юстиции, «функционирование которого и низкий уровень общественного доверия являются реальным препятствием на пути к независимой судебной системе».

Содокладчики призвали Парламент Грузии избрать членов Высшего совета юстиции, которые не являются судьями, в рамках инклюзивного, прозрачного и основанного на заслугах процесса.

Что касается отбора судей в Верховный суд, содокладчики приветствовали тот факт, что «практически все рекомендации Венецианской комиссии по процессу отбора были приняты», но выразили сожаление по поводу того, что процесс отбора начался до того, как Парламент принял вышеуказанное поправки.

Согласно заявлению, теперь Высший совет юстиции должен обеспечить качественный процесс отбора судей Верховного суда. «Кандидаты должны выбираться на основе широкого консенсуса, и они должны пользоваться полным доверием. «Это важно для независимости судебной власти», — заявили содокладчики.

Говоря о недавних спорных поправках в Кодекс об административных правонарушениях, содокладчики порекомендуют властям Грузии, в консультации с Венецианской комиссией, разработать совершенно новое законодательство, которое, по их словам, «заменит крайне несовершенный советский кодекс».

С приближением местных выборов содокладчики ПАСЕ призвали политические силы обеспечить демократическое проведение выборов, особенно на фоне того, что выборам 2021 года придается «повышенное значение» по Соглашению от 19 апреля.

По словам содокладчиков, они посетят Грузию после выборов, а весной 2022 года представят Парламентской ассамблее отчет о выполнении Грузией своих обязательств перед Советом Европы.

Выражая серьезную озабоченность гуманитарной ситуацией и ситуацией с правами человека в оккупированных регионах Грузии, содокладчики еще раз призвали власти оккупированных регионов и Россию снять ограничения на передвижение.

Заявлению предшествовал визит содокладчиков ПАСЕ в Грузию 1-3 июня, где они встретились с членами Грузинской мечты и оппозиционных партий.

