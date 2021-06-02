Члены Мониторингового комитета ПАСЕ встретились с председателем Парламента Грузии Кахой Кучава. Фото: пресс-служба Парламента
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Содокладчики ПАСЕ посещают с визитом Грузию

02/06/2021 - 19:38
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Члены Мониторингового комитета Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) – Титус Корлэцян (Румыния) и Клод Керн (Франция), а также заместитель председателя Секретариата Комитета Басс Клейн 2-3 июня посещают Грузию, где они уже встретились с председателем Парламента Кахой Кучава и председателем Юридического комитета Анри Оханашвили.

Как сообщает пресс-служба Парламента, на встрече с Кахой Кучава стороны обсудили реализацию Соглашения от 19 апреля и подчеркнули важность отражения рекомендаций Венецианской комиссии в избирательной и судебной реформах.

Согласно той же информации, представители ПАСЕ подтвердили, что наблюдатели Ассамблеи активно следят за предстоящими местными выборами.

Также 2 июня представители ПАСЕ встретились с председателем Юридического комитета Анри Оханашвили и его заместителями Давидом Матикашвили и Рати Ионатамишвили. Оханашвили заявил после встречи, что они обсудили изменения в Кодексе административных правонарушений, и добавил, что целью Парламента нового созыва является принятие нового кодекса до представления официальной заявки на членство в ЕС в 2024 году.

Как сообщает пресс-служба Парламента, представители ПАСЕ сегодня же встретились с членами постоянной делегаций Парламента Грузии в Ассамблее, в том числе с депутатами от Грузинской мечты Ираклием Чиковани, Гиви Миканадзе, Тамар Талиашвили, с депутатом от партии «Граждане» Леваном Иоселиани и депутатом от Европейских социалистов Придоном Инджия. Грузинские законодатели предоставили им информацию «о завершении искуственного политического кризиса».

Вчера представители ПАСЕ встретятся с председателем Грузинской мечты Ираклием Кобахидзе, председателем Комитета по экономике и экономической политики Давидом Сонгулашвили, а также с представителями оппозиции – Зурабом Джапаридзе от «Гирчи – больше свободы», Георгием Вашадзе от «Стратегия Агмашенебели» Хатуной Самнидзе от Республиканской партии и независимым депутатом Давидом Бакрадзе.

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02/06/2021 - 19:38
3 1 minute read

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