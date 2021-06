Содокладчики ПАСЕ завершили визит в Грузию

Члены Мониторингового комитета Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) Титус Корлэцян (Румыния) и Клод Керн (Франция), а также заместитель руководителя Секретариата Комитета Басс Клейн 3 июня завершили визит в Грузию, где они встретились с председателем Грузинской мечты Ираклием Кобахидзе и председателем парламентского Комитета по отраслевой экономике и экономической политике Давидом Сонгулашвили.

Как сообщает пресс-служба Парламента Грузии, в ходе встречи с Ираклием Кобахидзе стороны обсудили ситуацию с правами человека в стране, а также вопросы избирательной и судебной реформы, предусмотренные Соглашением от 19 апреля. «Выполнение документа Мишеля – это наша ответственность», – заявил Ираклий Кобахидзе. На встрече также присутствовали председатель Комитета по внешним отношениям Николоз Самхарадзе, председатель Комитета по европейской интеграции Мака Бочоришвили и председатель Комитета по вопросам образования Шалва Папуашвили.

На встрече с председателем Комитета по отраслевой экономике и экономической политике обсуждались спорные поправки к Закону Грузии об электронных коммуникациях, внесенные в июле 2020 года, которые позволяют Комиссии по коммуникациям назначать «специального управляющего» в телекоммуникационных компаниях. Как сообщает пресс-служба Парламента, внимание было акцентировано на рекомендациях Венецианской комиссии.

Давид Сонгулашвили отметил, что «с назначением специального управляющего этим ценностям в будущем ничего не угрожает».

3 июня представители ПАСЕ провели три отдельные встречи с депутатами от оппозиции. В первой встрече участвовали лидер партии «Стратегия Агмашенебели» Георгий Вашадзе, член партии «За Грузию» Ана Бучукури и депутат от «Гирчи» Александр Раквиашвили. Вторая встреча состоялась с независимым депутатом Давидом Бакрадзе, членом Республиканской партии Хатуной Самнидзе и лидером «Гирчи – больше свободы» Зурабом Джапаридзе. В третьей встрече участвовали члены фракции «Партнерство за Грузию».

По сообщению пресс-службы Парламента, на первой встрече депутаты от оппозиции проинформировали мониторинов из ПАСЕ о спорных изменениях в Избирательном кодексе, ситуации в детском доме Ниноцминда, куда не допускают представителей группы мониторинга народного защитника.

На встрече со второй группой оппозиционных депутатов грузинские законодатели ознакомили мониторов с ситуацией в стране. «Детский дом им. Святой Нино – это вопрос, который должен быть сегодня первой проблемой при разговоре со всеми партнерами… Сегодня у нас есть пансионы, которых не должно быть в стране», – сказала представитель Республиканской партии Хатуна Самнидзе после встречи.

Депутат Зураб Джапаридзе поднял на встрече вопрос о назначении новых членов Высшего совета юстиции, по словам которого, эти назначения происходят «несмотря на конкретное соглашение, записанное в документе Шарля Мишеля».

Как сообщает пресс-служба Парламента, в ходе встречи с членами фракции «За Грузию» стороны обсудили текущую ситуацию в судебной системе и необходимость реализации реформ в этом направлении.

