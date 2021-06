Забастовка работников Озургетского мукомольного комбината завершилась

Согласно заявлению Объединения профсоюзов Грузии от 10 июня, работники Озургетского мукомольного комбината «Гулистани», которые бастовали в течение 38 дней, сегодня достигли договоренности с руководством компании.

По той же информации, ожидается, что сотрудники предприятия подпишут соглашение 12 июня и вернутся к работе 14 июня.

Представитель компании Марина Чхаидзе подтвердила «Civil Georgia», что стороны подпишут соглашение 12 июня, которое также включает соглашение о заработной плате. Однако, по ее словам, она не может уточнить детали, пока не будет составлен соответствующий документ.

Работники предприятия объявили забастовку в начале мая и в том числе протестовали против снижения заработной платы. Бастующие заявили, что компания платит им 400 лари в месяц, хотя официально у них оформлена зарплата в размере 650 лари.

Компанией «Гулистани» управляет ООО «Гуриа Экспресс», а ее владельцем является гражданин Турции Исмаил Болукбаш.

По теме:

This post is also available in: English (Английский) ქართული (Грузинский)