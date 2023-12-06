Чиатурские шахтеры достигли договоренности с «Джорджиан Манганези»
После пятидневной забастовки чиатурские шахтеры достигли соглашения с компанией «Джорджиан Манганези». 5 декабря один из шахтеров сообщил в своем Facebook, что компания согласилась на требование работников шахты Дарквети о переходе на 12-часовой режим работы. В «Джорджиан Манганези» подтвердили «Civil Georgia», что все требования шахтеров выполнены.
Наряду с введением 12-часового графика компания пообещала решить проблему разрыва в заработной плате. Дело касалось того, что при оплате за 12-часовой график 164 лари, также как и шахтерам, уже работающим по 12 часовому графику, бастующим предложили 155 лари, что на 9 лари меньше.
Еще одним вопросом, который необходимо было урегулировать, было уравнивание почасовой оплаты труда шахтеров, работающих в 8-часовую и 12-часовую смену. Как рассказал один из горняков в ходе прямого эфира в Facebook, компания попросила шахтеров принять во внимание текущий финансовый кризис в «Джорджиан Манганези» и предоставить им шестимесячный срок.
Работники шахты Дарквети бастуют с 1 декабря. Около 700 работников «Джорджиан Манганези» присоединились к акции в знак солидарности и прекратили работу.
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