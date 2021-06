Жители Шукрути прекратили протест после достижения соглашения с «Джорджиан Марганези»

Жители села Шукрути в Чиатурского муниципалитета, которые протестовали более 100 дней по поводу ущерба, нанесенного их домам в результате добычи марганцевой руды компанией «Джорджиан Манганези», 9 июня прекратили голодовку и акции протеста после договоренности, достигнутой с компанией.

В заявлении компании «Джорджиан Манганези» от 10 июня говорится, что ущерб, причиненный жителям села Шукрути, по их же требованию, будет оценивать Национальное бюро судебной экспертизы им. Левана Самхараули. По заявлению компании, достигнутая между сторонами договоренность подтверждена документом и имеет юридическую силу. Жители Шукрути также потребовали прекращения «незаконного» преследования протестующих. В заявлении об этом ничего не говорится.

Один из жителей села Георгий Непаридзе, который частично зашил себе рот во время акции, заявил, что стороны достигли договоренности с компанией «в результате конструктивного диалога» с учетом требований протестующих. «Много хороших и добрых дел можно сделать с участием компании, если будет больше коммуникации с местным населением», — добавил он.

Достижению соглашения предшествовали трехдневные переговоры между руководством компании и жителями Шукрути. Ранее, 3 июня, «Джорджиан Манганези» заявила, что по просьбе жителей Шукрути они уже обратились в Бюро судебной экспертизы им. Самхараули для оценки рыночной стоимости имущества местных жителей и нанесенного им ущерба.

Перед успешным завершением переговоров, 11 мая одиннадцать протестующих объявили сухую голодовку на том основании, что ни местные и ни центральные власти их протестом не интересовались. Жители села Шукрути переместились в Тбилиси 30 мая и продолжили акции протеста у здания Посольства США.

По теме:

This post is also available in: English (Английский) ქართული (Грузинский)