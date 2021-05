Забастовка работников Озургетского мукомольного комбината продолжается

Сотрудники Озургетской мукомольного предприятия «Гулистани» бастуют 17 дней и помимо других вопросов протестуют также против снижения заработной платы. По словам участников забастовки, компания платит им 400 лари в месяц, хотя официально у низ оформлена зарплата в размере 650 лари.

Бастующие сотрудники заявили сегодня, что ряд переговоров с компанией провалился и что вместо того, чтобы удовлетворить их требования, работодатель собирался завтра привлечь наемных рабочих и продолжить производственный процесс с использованием полицейской силы.

Сотрудники заявили, что они планируют провести акцию протеста перед зданием предприятия, чтобы не допустить проникновения на объект нанятых вместо них работников. «К сожалению, правоохранительные органы не поддерживают нас, они защищают права производства», – сказал один из сотрудников.

Пресс-секретарь компании Марина Чхаидзе сообщила «Civil Georgia», что новых сотрудников на завод привезут только один раз для раздачи муки в местные магазины. Она опровергла утверждения о плановой замене бастующих сотрудников, однако не исключила возможность того, что в случае сопротивления со стороны забастовщиков они могут обратиться в полицию.

По словам представителя предприятия, заработная плата сотрудников была снижена из-за ограничений, введенных на фоне пандемии из-за сокращения рабочего времени, а также снижения спроса на муку в результате роста цен.

Предприятие находится под управлением ООО «Гуриа Экспресс» и принадлежит гражданину Турции Исмаилу Болукбашу.

