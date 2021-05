Сотрудники компании «Боржоми» объявили забастовку

Около 350 сотрудников компании по производству минеральной воды «Боржоми» объявили забастовку 18 мая, в результате чего оба завода по розливу «Боржоми» были «парализовали». Бастующие требуют повышения заработной платы, права на выходные и перерывы, а также «запрета дискриминации по профессиональному признаку» в компании.

По данным Профсоюза работников сельского хозяйства, торговли и промышленности, за забастовка последовала за безрезультатным процессом медиации с руководством компании, который длился в течение 21 дня.

По словам одного из бастующих, их протест вызван «ложью работодателя» и «неравенством». Он также подчеркнул, что «завод не будет работать (до тех пор)», пока их требования не будут выполнены. «(Руководитель компании) имеет зарплату 75 000 лари, а я борюсь за 1 000 лари, и этого не дают», — добавил другой сотрудник «Боржоми».

По словам руководителя Профсоюза работников сельского хозяйства, торговли и промышленности Георгия Диасамидзе, администрация компании год назад обещала повысить зарплаты, но не выполнила свои обещания. По его словам, один сотрудник может выполнять работу нескольких человек, и во многих случаях они даже не успевают отдохнуть и принять пищу. «Здесь вы можете встретить сотрудников, которые проработали 6-7 лет и за это время не имели ни одного выходного дня», — добавил Диасамидзе.

По его словам, администрация компании пригрозила сотрудникам увольнением в случае участия в забастовке. Профсоюз 17 мая также опубликовал фотографию заявления с подписью директора компании, которое предположительно размещено в рабочих пространствах, и в котором говорится, что участвующих в забастовке сотрудников обещанное увеличение зарплаты не коснется.

Заводы в Боржоми находятся под управлением ООО IDS Borjomi Georgia, которое принадлежит учрежденной в России «Альфа-групп». Официального заявления о забастовке компания пока не делала.

По теме:

This post is also available in: English (Английский) ქართული (Грузинский)