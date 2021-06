Политики комментируют критику Георгия Гахария со стороны Бидзины Иванишвили

Основатель Грузинской мечты Бидзина Иванишвили 7 июня опубликовал свое первое письмо после ухода из политики, в котором заявил, что отставка бывшего премьер-министра Георгия Гахария в связи с задержанием Ники Мелия в феврале этого года была «прямым предательством» своей команды и своего государства. Иванишвили также опроверг слухи о том, что новая партия Георгия Гахария является его политическим проектом.

Ниже приведены противоречивые комментарии представителей правящей команды и оппозиции на письмо Бидзины Иванишвили.

Отклики правящей команды

Гия Вольский – Грузинская мечта: «Метаморфоза, которую мы наблюдали именно в то время, когда интересы государства требовали от премьер-министра совершенно иных действий, конечно, должна быть строго оценена с политической точки зрения. Кроме того, Бидзина Иванишвили был вынужден публично высказаться и сказать правду. Поскольку к неадекватным действиям этого премьер-министра добавились интенсивно распространяемые слухи о том, что это якобы как-то связано с интересами Бидзины Иванишвили».

Теа Цулукиани – министр культуры: «Мы слышали единую позицию внутри команды по поводу действий Ники Мелия от Георгия Гахария, которая была и у нас тоже. Он принял решение, поменял эти показания и удивил всех нас. Похоже, удивились не только мы и Бидзина Иванишвили оценивает его такое удивительное поведение как акт предательства… Ушедшего из политики Иванишвили вынудили выступить и сделать заявление и сказать – не используйте мое имя. Гахария – это не проект Иванишвили».

Отклики оппозиции

Тина Бокучава – Единое национальное движение: «Я считаю, что это бездарный спектакль, поставленный режиссером-автократом. Все мы прекрасно понимаем, что Бидзина Иванишвили осознал, что досрочные выборы неизбежны. Все наши стратегические партнеры говорят об этом, что эти выборы прошли на пороге легитимности, в том числе сенатор Шахин и не только… Так что его (Иванишвили) расчет немного более долгосрочный, чем некоторые воспринимают. Его расчет таков, чтобы в результате досрочных выборов он смог сформировать коалиционное правительство с помощью Гахария».

Пикрия Чихрадзе – Лело за Грузию: «Георгий Гахария – полезный проект для Бидзины Иванишвили… Это все, конечно же, игра. У Иванишвили ослабла одна опора в виде Грузинской мечты, и если ситуация дойдет до досрочных выборов, ему в качестве второй опоры понадобится вторая нога. Этой второй ногой и является Георгий Гахария».

Гига Бокерия – Европейская Грузия: «Заявление Иванишвили подтвердило нам две вещи, которые мы все знали до этого. Во-первых, то, что он управляет страной, он контролирует правительство, то есть никуда не уходил. Во-вторых, он подтвердил, что с помощью политической команды Гахария хочет разделить голоса протестующего электората, потому что он видит политические шансы Грузинской мечты в потенциально очень сложной ситуации в будущем. Мы не должны рассматривать Гахария как игрока, действующего против Иванишвили».

