Политики говорят о новой партии Георгия Гахария

Представители правящей Грузинской мечты и оппозиционных партий выразили критические, но разные мнения в связи с созданием новой партии бывшим премьер-министром Георгием Гахария 29 мая и его вчерашней встречей с представителями СМИ.

Председатель правящей партии Ираклий Кобахидзе заявил 31 мая, что Гахария действовал в интересах бывшего президента Михаила Саакашвили, уйдя в отставку перед задержанием председателя Единого национального движения Ники Мелиа. Кобахидзе также сказал, что после отставки Гахария два оппозиционных телеканала, «Формула» и ТВ «Пирвели» начали «пиарить» бывшего премьер-министра.

По его словам, у Гахария и других оппозиционных партий общая цель – не позволить правящей партии набрать 43% пропорциональных голосов на местных выборах 2021 года, что приведет к досрочным парламентским выборам в 2022 году, как это предусмотрено Соглашением от 19 апреля.

Кобахидзе также подверг критике Георгия Гахария за то, что он назвал коррупцию главным вызовом страны. Он напомнил, что ранее отрицал обвинения о существовании коррупционных сделок.

Депутат Парламента от ЕНД Заал Удумашвили заявил, что именно в тот период, когда Гахария был премьер-министром, «процветала коррупция, непотизм, оказывается цветет среди властей сегодня». «Все знают, кто управляет этой страной – это группа маленьких олигархов, собравшаяся вокруг Бидзины Иванишвили, во главе с Бидзиной Иванишвили. Просто нужно говорить об этом громко, особенно от того человека, у которого есть претензия занять место среди оппозиции», – отметил он.

«Моя личная позиция заключается в том, что Гахария – игрок, которого ввел Бидзина Иванишвили, и, вероятно, что некоторая часть электората может быть привлечена этим игроком», – заявил депутат Парламента от партии «Лело за Грузию» Бадри Джапаридзе.

Депутат от партии Стратегия Агмашенебели Серго Чихладзе отметил, что Гахария говорил не как «лидер только что зародившейся оппозиционной партии, а как обычный высокопоставленный чиновник Грузинской мечты». Он имел в виду комментарий Гахария, который оправдал разгон июньской акции протеста 2019 года.

Депутат Бека Лилуашвили, который покинул Грузинскую мечту и присоединился к партии Гахария, отверг обвинения в том, что Гахария преследует интересы Иванишвили или Саакашвили. «Мы не собираемся вдаваться в эти политические обвинения», – сказал он.

