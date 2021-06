Телеканал «Имеди» атакует Георгия Гахария

Генеральный директор телекомпании «Имеди» Николоз Лалиашвили заявил 3 июня, что отставка бывшего премьер-министра Георгия Гахария до задержания лидера оппозиционного Единого национального движения Ники Мелия «однозначно служила интересам Единого национального движения».

Заявление было сделано после того, как Гахария на встрече с журналистами 31 мая обвинил телеканал «Имеди» в проведении политически мотивированной редакционной политики. Экс-премьер тогда подверг критике «Имеди» и «Пос ТВ» за то, что они не присутствовали на его встрече с журналистами. При этом он упрекнул «Имеди» за то, что она широко не освещала учредительный съезд его новой партии.

Лалиашвили назвал обвинения бывшего премьер-министра «необоснованными нападками» и напомнил о том, что телекомпания «Имеди» подверглась погрому во время правления Единого национального движения в 2007 году. Он подчеркнул, что «цель редакционной политики ТВ «Имеди» – противодействовать политической реанимации антидемократических сил».

Генеральный директор телекомпании «Имеди» заявил, что телеканал не посчитал собрание движения Гахария «за Грузию» мероприятием «особой важности». Он также отметил, что такой формат встречи с журналистами «предполагает участие только высокопоставленных чиновников или используется для освещения событий особой важности», а «господин Гахария больше не является высокопоставленным чиновником».

