Бидзина Иванишвили «окончательно» уходит из политики

Председатель Грузинской мечты, миллиардер Бидзина Иванишвили отмечает в своем письме от 11 января, что покидает поста председателя партии и саму партию, и уходит из политики «окончательно».

Отметив, что команда Грузинской мечты может «достойно заменить его «труд, авторитет и навыки», Иванишвили подчеркнул, что он свою миссию выполнил и возвращается к «правилам частной жизни».

В качестве причины завершения своей политической деятельности Иванишвили также назвал тот факт, что через несколько недель ему исполнится 65 лет, и пояснил, что его шаг, «продиктованный желанием продвинуть вперед молодежь», «еще больше укрепит, сделает жизнеспособным и мотивированным правящую партию, воодушевит сторонников и сделает власть более энергичной».

Иванишвили также напомнил о девятилетнем правлении Единого национального движения, заявив, что «сегодня это зло значительно ослаблено» и что Грузинская мечта по-прежнему остается его главной сдерживающей силой.

Иванишвили сравнил девятилетнее правление ЕНД с авторитаризмом, подчеркнув, что это была «диктатура, основанная на страхе и пытках, ложная пропаганда, попытка консолидировать личную власть и продлить ее на неопределенный срок». По его словам, именно поэтому была изменена Конституция и «страна была переведена на псевдопарламентское правление».

Этому Иванишвили противопоставил результаты восьмилетнего правления Грузинской мечты, которое, по его словам, выразилось в «мире, открытой и плюралистической демократии, парламентском правлении, усиленном конституционной реформой, неприемлемости фетишизации власти, институциональной сбалансированности власти, разграниченных от политики правосудии и публичных институтах, верховенстве закона и равенстве перед ним».

По словам Иванишвили, Грузинская мечта — это «сплоченное единство верных, талантливых и четных людей, закаленных в политической борьбе, разделяющих евроатлантические ценности и мировоззрение, имеющих государственную ответственность, находящихся на службе народу», которое «ни по одному оценочному признаку или критерию не уступает правительствам европейских стран».

«Сегодня власть Грузии является уравновешенной и сбалансированной, ни у кого нет чрезмерной, излишней и преувеличенной власти. Каждая ветвь власти имеет строго определенные и ограниченные полномочия. Сегодня у нас есть трудящаяся, дружественная и заботящаяся о людях власть», — сказал Иванишвили.

В своем письме Иванишвили подчеркнул неизбежную необходимость периодической смены власти и выразил сожаление по поводу того, что «в стране еще не сформировалась мыслящая государственным образом и ответственная оппозиция, которая хотя бы минимально удовлетворяла стандартам европейской парламентской демократии».

Однако он также отметил, что «обязательно появится политическая сила, которая превзойдет Грузинскую мечту образованием, лучшими навыками лидерства страны и интеллектуальным потенциалом, и последней придется переместиться в оппозицию».

«Грузинская мечта займет достойное место в авангарде политической оппозиции, и этот период будет одним из самых интересных с точки зрения дальнейшего развития демократии в стране», — добавил Иванишвили.

В конце письма Иванишвили поблагодарил стратегического союзника Грузии, США, страны Евросоюза, а также «всех наших друзей и партнеров без исключения» за «непоколебимую» поддержку грузинского государства и грузинского народа.

Продолжение следует…

This post is also available in: ქართული (Грузинский)