Георгий Гахария говорил со СМИ о коррупции, июньских событиях 2019 года и задержании Мелия

Бывший премьер-министр Грузии Георгий Гахария, который недавно основал новую политическую партию «За Грузию», на пресс-конференции 31 мая говорил о различных спорных вопросах, возникших в тот период, когда он был премьер-министром и министром внутренних дел, включая разгон акции протеста 20-21 июня 2019 года, обвинения, связанные коррупцией, задержание председателя ЕНД Ники Мелия, и неформальное правление.

Георгий Гахария в гостинице «Шератон Метехи Палас» встретился с журналистами основных грузинских телеканалов – Общественного вещателя, Мтавари архи, Рустави-2, Формула, ТВ Пирвели, Палитра, Кавкасиа и Евроньюс. Экс-премьер отметил, что, несмотря на приглашение, представители телекомпаний «Имеди» и «Пос ТВ» на встречу не пришли.

Коррупция

После того, как Георгий Гахария на учредительном съезде новой партии назвал коррупцию одной из главных вызовов, стоящих перед страной, он стал объектом критики. Ранее, в период пребывания на посту премьер-министра, Гахария опроверг утверждения о коррупционных сделках, совершенных государством во время первоначальных ограничений, связанных пандемией Ковид-19. На встрече с журналистами он уточнил, что говорил не о конкретных случаях, а о коррупции в целом, как о «системной проблеме» и «огромном вызове», типичном для любой переходной демократии.

Говоря о коррупционных рисках, Георгий Гахария отметил, что бизнесмен и бывший главный прокурор Отар Парцхаладзе, а также бизнесмен Вано Чхартишвили и Уча Мамацашвили – двоюродный брат основателя Грузинской мечты Бидзины Иванишвили, в условиях слабых государственных институтов, возможно имели «силу определенного влияния» на эти институты. «В некоторых случаях они имели, а в некоторых случаях нет, нужны конкретные факты», – добавил он, подчеркнув, что там, где была возможность для таких фактов, он «всегда закрывал дверь».

Георгий Гахария также отметил, что в целях снижения коррупционных рисков он обратился в Парламент с законодательной инициативой о переходе Совета по борьбе с коррупцией из подчинения Министерства юстиции в подчинение Администрации премьер-министра. Парламент поддержал его инициативу вскоре после его отставки.

Георгий Гахария также подчеркнул важность создания единой следственной системы для улучшения механизмов расследования коррупционных дел, которые сейчас разбросаны по разным ведомствам.

События 20-21 июня 2019 г.

Георгий Гахария заявил, что во время разгона антиоккупационной акци протеста 20-21 июня 2019 года силовикам «никаких незаконных приказов не давали» и подчеркнул, что ответственность за превышение силы против журналистов и рядовых граждан лежит исключительно на отдельных сотрудниках полиции. «Все остальное, что произошло в рамках приказа и соответствующего постановления – это моя ответственность», – добавил он.

«Если завтра я приду на ту ​​же позицию, я снова буду защищать государственный институт», – заявил Георгий Гахария, подчеркнув, что в ночь с 20 на 21 июня «насильственные отряды» пытались ворваться в Парламент, что без должной реакции полиции могло привести к катастрофическим последствиям. «Трагично, когда такие случаи приводят к повреждению здоровья людей», – добавил Георгий Гахария.

Задержание Ники Мелия

Говоря о своей отставке с должности главы правительства 18 февраля этого года, Георгий Гахария еще раз заявил, что причиной послужили разногласия внутри правящей команды по поводу задержания председателя Единого национального движения Ники Мелия. «В какой-то момент партия напрямую вторглась в мою ответственность, человека, отвечающего за исполнительную власть», – сказал он.

Указывая на министра внутренних дел Вахтанга Гомелаури, Георгий Гахария заявил, что члены его кабинета, выступавшие за проведение спецоперации в офисе оппозиционной партии по задержанию Ники Мелия, находились под влиянием руководства Грузинской мечты. «Вторжение в офис оппозиционной партии было для меня категорически неприемлемым», что «ставило перед очень высоким риском» как государство, так и саму Грузинскую мечту.

«Единственное, чего достигла Грузинская мечта, это то, что фактически, организатор штурма Парламента (Ника Мелия) не предстанет перед судом и правосудие не будет исполнено», – заявил бывший премьер-министр, чем указал на пункт об амнистии в Соглашении от 19 апреля.

«Дело Мелия стало политически мотивированным, и в тему вмешались международные партнеры», – сказал Георгий Гахария.

Неформальное управление

Георгий Гахария не стал отрицать обвинения о неформальном влиянии Бидзины Иванишвили. «Ничего особенного не было сделано для укрепления институтов», – сказал Гахария, с помощью которых, по его словам, можно было бы «заменить» возможные влияния.

«К сожалению, неформальное управление является частью политической культуры нашей страны», – подчеркнул Георгий Гахария и напомнил о последнем визите председателя ЕНД Ники Мелия к бывшему президенту Грузии Михаилу Саакашвили в Украине для консультаций.

По теме:

This post is also available in: English (Английский) ქართული (Грузинский)