По словам Ираклия Кобахидзе к заговору ЕНД устроить переворот мог был причастен Георгий Гахария

По заявлению председателя Грузинской мечты Ираклия Кобахидзе, бывший премьер-министр Георгий Гахария мог быть причастен к заговору против государства, который, по его словам, был запланирован оппозиционным Единым национальным движением в феврале этого года.

Ираклий Кобахидзе заявил вчера в интервью телеканалу «Рустави 2», что в феврале Георгий Гахария, который тогда был премьер-министром, неожиданно потребовал отсрочки на 2-3 дня операции по задержанию лидера ЕНД Ники Мелия. По его словам, это произошло, когда 17 февраля, за день до отставки Гахария, Грузинская мечта получила из Киева информацию, что за Национальное движение планировало заговор и намеревалось сформировать «альтернативное правительство» с участием некоторых сотрудников МВД и Министерства обороны. «Вы сами можете делать выводы!» – заявил председатель правящей партии.

По словам Кобахидзе, из-за того, что существовали подозрения, руководство Грузинской мечты скрыло полученную 17 февраля информацию от тогдашнего премьер-министра. Кобахидзе также отметил, что экс-президент Михаил Саакашвили также был причастен к плану заговора и что он должен был вернуться в Грузию 19 февраля через Сарпи (грузино-турецкая граница).

Член команды Гахария, бывший глава Совета национальной безопасности Кахабер Кемоклидзе отверг обвинения Кобахидзе, назвав их «примитивной ложью». По словам Кемоклидзе, своими вчерашними «неадекватными заявлениями» Кобахидзе нанес ущерб государственным институтам и национальной безопасности.

«Для нынешнего руководства правящей партии больше нет красной линии, поскольку для сохранения своей власти они готовы попирать государственные интересы», – сказал Кемоклидзе, призвав соответствующие ведомства расследовать утверждения Кобахидзе.

По его словам, если заявление Кобахидзе соответствует действительности, это означает, что в течение четырех месяцев председатель правящей партии «скрывал от граждан Грузии, в том числе от избирателей Грузинской мечты, что в стране планируется государственный переворот с участием премьер-министра страны, тех полицейских и солдат, которые и сегодня служат в рядах обороны и полиции».

Представитель Единого национального движения Хатиа Деканоидзе также отвергла обвинения Кобахидзе, назвав их «абсурдными».

This post is also available in: English (Английский) ქართული (Грузинский)