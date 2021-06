По словам Иванишвили, своей отставкой Георгий Гахария предал команду и государство

Основатель Грузинской мечты Бидзина Иванишвили 7 июня опубликовал свое первое письмо после ухода из политики, в котором подчеркнул, что отставка бывшего премьер-министра Георгия Гахария в феврале этого года из-за задержания председателя ЕНД Ники Мелия была прямым «предательством» своей команды и своего государства.

Опровергнув слухи о том, что новая партия Георгия Гахария является его политическим проектом, Бидзина Иванишвили подчеркнул, что сотрудничество с бывшим премьер-министром будет для него «совершенно неприемлемым». «То, что сделал Георгий Гахария в феврале этого года, даже на этом фоне, вызывает удивление», – заявил Иванишвили, добавив, что «за эти годы мы стали свидетелями многих политических ошибок в грузинской политике».

«Один из лидеров правящей партии и лицо государственной должности с самой большой властью в совершенно непонятное время, по совершенно неслыханной причине – он ушел в отставку, потому что не хотел соблюдать верховенство закона и обеспечивать исполнение закона», – сказал Бидзина Иванишвили и добавил, что «он (Гахария) требовал отсрочки исполнения закона на два дня, о чем по сей день мы не услышали никаких убедительных объяснений».

«Такой поступок высокопоставленного должностного лица, со своей степенью непонятности, вряд ли можно найти даже в истории мировой политики», – сказал основатель Грузинской мечты, подчеркнув, что все это вызвало у него «глубокое разочарование».

Иванишвили подверг критике новую партию Георгия Гахария, заявив, что она «не имеет никакой идеологической или концептуальной основы», и «явно задумана, как ситуативный инструмент для того, чтобы хотя бы в малом количестве отнять избирательные голоса у правящей партии».

Он также подчеркнул, что «сильная, прогрессивная и опытная» команда правящей партии легко смогла «преодолеть трудности и укрепить государственные институты». По его словам, несмотря на замену двух ведущих государственных должностных лиц (премьер-министра и председателя Парламента) после его ухода из политики, «государство продолжает стабильно функционировать».

Иванишвили также отметил, что Грузинская мечта – это партия, которая не зависит от «отдельных личностей», а «сильная, единая» команда, которая «любит страну, имеет ценности», в отличие от своего антипода Единого национального движения, которое, по его словам, «зависит от единоличного лидера с тяжелым криминальным прошлым (Михаила Саакашвили)». «Достаточно, чтобы этот лидер отошел от публичного пространства, и его партия немедленно рухнет», – добавил он.

В конце Иванишвили сказал, что одним из достижений Грузинской мечты с его участием и после его выхода из политики является «завершение порочной традиции культа личности и мессианизма в Грузии».

«Я глубоко убежден, что созданная мной партия и в будущем успешно обеспечит прочность государства, защиту демократических институтов и соблюдение верховенство закона, что является необходимым условием для развития государства», – сказал Бидзина Иванишвили.

