Премьер и оппозиция при посредничестве ЕС договорились о продолжении диалога

«Сегодня я горжусь тем, что был сделан хороший и важный шаг в правильном направлении», – заявил президент Европейского совета Шарль Мишель после почти двухчасовой встречи при его посредничестве между оппозицией и правительством Грузинской мечты в Президентском дворце в Тбилиси.

Отметив, что «необходимо немедленно разрешить существующий политический кризис», президент Европейского совета отметил, что возобновление диалога сегодня не означает, что все вопросы решены.

Президент Мишель сказал, что ЕС будет следить за прогрессом в этом «трудном вопросе» на очередном заседании Совета ассоциации в Брюсселе через две недели.

«Главный посыл ЕС – защищать интересы народа Грузии», – сказал Шарль Мишель, добавив, что «в этой стране есть много сложных и сложных вызовов – экономическое развитие, социальное равенство, Ковид-19, безопасность и стабильность – это очень важные вызовы, которые необходимо решать».

Президент Европейского совета Шарль Мишель выступает посредником на встрече оппозиции и премьер-министра Ираклия Гарибашвили в Президентском дворце, 1 марта, 2021 г. Фото: Администрация президента Грузии

Заявление премьер-министра

Премьер-министр Ираклий Гарибашвили заявил, что встреча прошла в «конструктивной атмосфере», и стороны договорились «продолжить диалог».

Отметив, что он будет консультироваться с Политсоветом партии по вопросам, которые обсуждались на встрече, Гарибашвили сказал: «мы должны найти возможность, национальную, общую идею, которая объединит наш народ и нашу нацию».

«Это то, в чем наша страна больше всего нуждается сегодня – общенациональный консенсус, общенациональное согласие», – сказал глава правительства Грузии, подчеркнув, что стороны должны сосредоточить внимание на таких вопросах, как оккупация, бедность, экономические трудности и ковид-паднемия.

«Я надеюсь, что оппозиция и дальше будет работать в таком конструктивном режиме, и мы со своей стороны подтверждаем нашу полную готовность к продолжению диалога», – сказал Ираклий Гарибашвили.

Оценки представителей оппозиции

Одна из лидеров Единого национального движения Саломе Самадашивли главным итогом сегодняшней встречи назвала возобновление диалога между правящей командой и оппозицией.

Она также подчеркнула, что на переговорах стороны должны иметь возможность добиться прогресса по вопросу освобождения политзаключенных и назначения новых выборов, «иначе переговоры не дадут результатов».

По словам председателя другой оппозиционной партии – Европейской Грузии Давида Бакрадзе, стороны согласовали «рамки» вопросов для обсуждения, и все вопросы находятся на столе переговоров, включая «освобождение политических заключенных, досрочные выборы, реформа избирательной и судебной (систем), что важно для нормализации политического кризиса в Грузии».

«Диалог был переведен на другой уровень, и президент Совета Европы будет лично участвовать в результативном завершении этого диалога», – сказал лидер партии «стратегия Агмашенебели» Георгий Вашадзе.

По словам лидера партии «Гирчи – для большей свободы» Зураба Джапаридзе, в дальнейшем переговоры между сторонами будут проводиться в общей сложности по 6 пунктам, из которых только два являются новыми – «реформа системы правосудия и разделение власти».

Лидер Альянса патриотов Ирма Инашвили назвала новые выборы единственным выходом из нынешнего политического кризиса. Она также подчеркнула, что время покажет, какие шаги нужно предпринять в этом направлении.

Предыдущие события

Президент Европейского совета объявил о встрече оппозиции и правящей команды на совместной пресс-конференции ранее, после встречи с премьер-министром Ираклием Гарибашвили.

Большинство оппозиционных партий не признают результаты парламентских выборов в октябре 2020 года из-за «фальсификации» и бойкотируют Парламент. Переговоры с участием иностранных посредников для выхода из политического тупика были остановлены в декабре прошлого года.

Текущий политический кризис обострился в конце февраля после того, как сразу после утверждения Ираклия Гарибашвили на премьер-министра был задержан председатель оппозиционного Единого национального движения Ники Мелия.

This post is also available in: English (Английский) ქართული (Грузинский)