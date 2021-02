Президент Европейского совета посетит Тбилиси

Президент Европейского совета Шарль Мишель посетит Тбилиси на следующей неделе в рамках турне по трем странам Восточного партнерства – Грузии, Украине и Молдове – с 28 февраля по 3 марта.

В ходе визита Шарль Мишель встретится с президентом Грузии Саломе Зурабишвили, премьер-министром Ираклием Гарибашвили, спикером парламента Арчилом Талаквадзе и лидерами оппозиции, а также посетит линию оккупации.

Визит президента Европейского совета в Грузию пройдет на фоне обострившегося кризиса после прошлогодних парламентских выборов после того, как полиция задержала председателя Единого национального движения Нику Мелия в результате спецоперации, проведенной 23 февраля в офисе оппозиционной партии.

После полицейской спецоперации шесть депутатов Европарламента обратились к президенту Европейского совета с просьбой, чтобы во время своего визита в Грузию призвать политические силы страны немедленно возобновить диалог между партиями.

