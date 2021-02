Депутаты Европарламента обращаются к президенту Европейского совета в связи с Грузией

Шесть депутатов Европарламента обратились к президенту Европейского совета Шарлю Мишелю 23 февраля перед его отъездом в Грузию. В их обращении говорится о нынешней политической ситуации в Грузии, которая в последнее время «стремительно ухудшается». Депутаты Европарламента призвали президента Европейского совета призвать грузинские политические силы немедленно возобновить диалог между партиями, который, по их словам, должен привести к конкретному меморандуму о взаимопонимании по формированию инклюзивной политической среды.

«Скорость и добрая воля, с которыми грузинская политическая элита подключится в многопартийный диалог, покажет их приверженность заявленным европейским устремлениям», – заявили депутаты Европарламента.

Они также отметили, что напряженность между Грузинской мечтой и оппозицией «достигла крайне опасного уровня» после задержания лидера Единого национального движения Ники Мелия «с применением слезоточивого газа в закрытом пространстве».

Под заявлением свои подписи поставили: Петрас Аустревичюс (Обновленная Европа, Литва), Андрюс Кубилюс (Европейская народная партия), Маркета Грегорова (Зеленые/Европейский свободный альянс, Чехия), Витольд Ващиковски (Группа консерваторов и реформистов, Польша), Виола Фон Крамон (Зеленые/ Европейский Свободный альянс, Германия) и Михаэль Галер (Европейская народная партия, Германия).

«ЕС не может игнорировать существующую ситуацию, когда насилие, реваншизм и политика балансирования на грани войны стали доминирующей тенденцией», – заявили депутаты Европарламента, добавив, что политический кризис создает риск, что Грузию может свернуть с курса реформ, как это предусмотрено в Соглашении об ассоциации с ЕС.

По словам депутатов, что президент Мишель должен «активно вовлечь» гражданское общество Грузии в этот процесс, поскольку они могут оказать «значительное положительное влияние».

После этого депутаты Европарламента призвали президента Европейского совета заверить грузинских партнеров в том, что Евросоюз «непоколебимо поддерживает» безопасное и процветающее будущее грузинского народа.

