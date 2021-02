За задержанием Ники Мелия последовала резкая международная реакция в адрес ГМ

Задержание лидера оппозиционного Единого национального движения Ники Мелия утром 23 февраля вызвало резкую реакцию международного сообщества в адрес правящей Грузинской мечты.

Министерство иностранных дел Эстонии осудило «насильственный штурм на офис оппозиционной партии и обострение политической ситуации в Тбилиси». Министерство призвало власти Грузии и оппозицию «проявить сдержанность и вернуться к политическому диалогу».

«Я глубоко обеспокоен решением властей Грузии задержать лидера основной оппозиционной партии. Вместо того, чтобы разрешать разногласия с помощью силы, необходим соответствующий для завершения политической поляризации», – сказал Урмас Паэт, депутат Европарламента от Эстонии.

Чешский депутат Европарламента Маркетка Грегорова назвала задержание Мелия печальным событием и демократическим отступлением. По ее словам, увеличение числа политических заключенных – этот не тот путь, который поможет в пути к Европе.

Бывший генеральный секретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен заявил, что задержание Мелия «вызывает сильную тревогу». Он призвал Грузию не отклоняться от демократического курса. «Мы поддерживаем тех, кто соблюдает верховенство закона и демократию в Грузии», – сказал он.

Бывший заместитель помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Майкл Карпентер сказал: «Очень печальные события произошли в Грузии, где был совершен погром офиса оппозиционной партии. Я надеюсь, что холодный ум победит, удастся достичь деэскалации». В то же время бывший посол США в Грузии Ян Келли назвал происходящее в Грузии 23 февраля «очень печальным днем».

Бывший посол США в Москве Майкл Макфол сказал, что США «имеют реальные рычаги воздействия на Грузию», в отличие от России, Китая и Беларуси. «Пришло время использовать его, пока не стало слишком поздно», – заявил он. Макфол отметил, что арест Мелия – это третье внешнеполитическое испытание новой администрации США после ареста Навального в России и военного переворота в Мьянме. «Байден знает Грузию. Я был с ним там в 2009 году. Он может оказать влияние», – добавил он.

Бывший министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс заявил, что очень обеспокоен напряженностью в Грузии. Он подчеркнул, что потеря достижений страны на пути евроатлантической интеграции будет «безответственностью». «Все лидеры должны проявлять сдержанность и действовать в интересах государства», – добавил он.

