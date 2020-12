Доклад «Международной прозрачности» об использовании административного ресурса на выборах

НПО «Международная прозрачность – Грузия» 24 декабря опубликовала итоговый доклад, который касается использования исполнительных, правовых, институциональных и финансовых административных ресурсов в избирательных целях во время парламентских выборов 31 октября. Отчет охватывает период с 1 июля по 22 ноября.

Говоря о связанных с выборами инцидентах с применением насилия, организация отметила, что по состоянию на 20 октября расследование было начато по 59 делам, расследования по 6 случаям были прекращены, а расследование оставшихся 53 дел все еще продолжается. «После 20 октября Министерство внутренних дел пока еще не опубликовало обновленную статистику», — говорится в докладе.

«Международная прозрачность — Грузия» также отметила, что «проблемным был первоначальный факт использования правоохранителями водометов против протестующих, собравшихся у здания ЦИК 8 ноября без, надлежащего обоснования и предупреждения, в результате чего несколько человек получили увечья».

Отметив, что дисбаланс в итоговых протоколах участковых комиссий вызвал подозрения в фальсификации выборов, организация заявила, что «подавляющее большинство жалоб и исков, поданных различными организациями, остались нерассмотренными и не были удовлетворены».

В докладе также говорится, что прокуратура использовалась для попытки дискредитировать Национальное движение. По мнению организации, избирательный контекст, признаки избирательного подхода к расследованию и «популистские заявления, сделанные лидерами правящей партии в нарушение презумпции невиновности» вызывают подозрения в том, что расследование т.н. «дела картографов» служит избирательным целям.

«Также, как и на предыдущих выборах, снова были опубликованы срытые аудиозаписи с участием лидеров оппозиционных политических партий. Целью распространения записей, по-видимому, заключалась в дискредитации этих людей. И на этот раз также возникли легитимные подозрения, что указанные записи были созданы грузинскими спецслужбами и распространялись через зарубежные веб-сайты», — говорится в докладе.

Согласно документу, внесенные в 2020 году изменения в избирательное законодательмтво «Международная прозрачность – Грузия» оценила в основном положительно. Однако там же отмечается, что «в избирательном законодательстве все еще сохранились некоторые серьезные проблемы, которые работают в пользу правящей партии, а власть не показали политической воли на их исправление». Среди таких вопросов организация назвала несправедливые правила укомплектования избирательных комиссий и ненадлежащую процедуру отбора членов комиссий на профессиональной основе.

По заявлению организации, «в течение отчетного периода наблюдалась тенденция к использованию нескольких типов институционального административного ресурса», включая использование финансируемых государством проектов во время агитации, мобилизация публичных служащих и незаконная агитация.

Отметив, что в ответ на экономический кризис, возникший в результате распространения коронавируса в стране, правящая партия представила «до 20 социально-экономических инициатив», организация заявила, что среди этих инициатив было несколько проектов, которые «однозначно могут быть включены в категорию мотивированных избирательными целями расходов».

