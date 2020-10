НПО «Международная прозрачность» о состоянии судебной системы в стране в 2016-2020 гг.

Согласно докладу неправительственной организацией «Международная прозрачность – Грузия» (TIG) о состоянии судебной системы в Грузии в 2016-2020 гг., который был опубликован 23 октября, власти не смогли проявить «политическую волю к полноценной и основательной реформе судебной системы».

По мнению организации, реформы судебной системы, осуществленные с 2016 года, были «фрагментарными и непоследовательными», и «несмотря на некоторые позитивные законодательные изменения, в системе по-прежнему остаются недостатки, несовместимые с демократией и принципами независимой судебной власти».

«Годы наблюдения за судебной системой показали, что власти со временем отвергли идею создания независимой системы правосудия», — заявила организация, отметив, что администрирование судебной системой теперь полностью находится в руках узкой группы влиятельных судей, т.н. «клана»».

Что касается процесса отбора судей Верховного суда, организация заявила, что суд третьей инстанции был укомплектован в основном «не из высококвалифицированных кандидатов, участвовавших в конкурсе, кадрами, которые предварительно лоббировались властями».

В докладе также отмечается, что влияние кланового управления выходит за рамки системы общих судов и переместилось также и на Конституционный суд.

«Недоверие к Конституционному суду возникло сразу после того, как начался процесс его укомплектования новыми членами. Укомплектование Конституционного суда кадрами, верными парламентскому большинству и группе влиятельных судей, нанесло значительный ущерб авторитету суда и снизило доверие общества к его решениям», — говорится в докладе.

«Международная прозрачность» также акцентирует внимание на конституционной реформе 2017 года, и поясняет, что по новой версией Конституции четыре полномочия Конституционного суда были упразднены, и значительно сократилась его компетенция. «Существенное ограничение полномочий Конституционного суда нанесло серьезный ущерб интересам конституционного контроля в стране», — говорится в документе.

Говоря о позитивных изменениях в судебной системе, организация отметила, что были осуществлены «две волны» реформы правосудия и значительные изменения в законодательстве в 2016–2020 годах, «включая внедрение электронного распределения дел, улучшение норм дисциплинарной ответственности судей и судопроизводства».

В документе также говорится, что были предприняты важные шаги в направлении прозрачности и публичности в деятельности Высшего совета юстиции, включая «обязательство публиковать протоколы заседания совета на веб-сайте совета. Кроме того, обязательство публиковать на веб-сайте совета статистическую информацию по заключениям, представленным независимым инспектором и статистической информации о начале советом дисциплинарного преследования и привлечении к дисциплинарной ответственности».

