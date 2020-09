«TI Грузия» о предпринимательской деятельности и пожертвованиях мажоритарных кандидатов ГМ

Согласно новому исследованию НПО «Международная прозрачность – Грузия», в котором изучены политические пожертвования, предпринимательская деятельность и имущественные декларации кандидатов в мажоритарные депутаты Грузинской мечты, 19 из 30 мажоритарных кандидатов Грузинской мечты занимаются различной предпринимательской деятельностью. По результатам исследования, 19 кандидатов в различной форме связаны в целом с 186 компаниями.

В докладе, который был опубликован 11 сентября, говорится, что в 2012-2020 годах 14 из 30 кандидатов лично жертвовали средства Грузинской мечте и пожертвовали правящей партии в общей сложности 740 826 лари. Однако организация также отмечает, что мажоритарные кандидаты, члены их семей и бизнес-партнеры пожертвовали правящей партии в 2012-2020 годах в целом 3 702 826 лари.

Согласно исследованию, компании, связанные с кандидатами, участвовали в государственных закупках и приватизации. Организация также изучила политические пожертвования этих лиц и их бизнес-партнеров с 2012 по 20 августа 2020 года, и декларации об имуществе бывших должностных лиц, выдвинутых в качестве кандидатов.

«Международная прозрачность – Грузия» перечислила крупнейших доноров правящей партии из числа мажоритарных кандидатов, а также членов их семей и бизнес-партнеров:

Гоча Енукидзе — 1 254 000 лари – будет баллотироваться в округе мунципалитетов Амбролаури, Они, Цагери, Лентехи и Местиа

Заал Дугладзе — 990 000 лари – округ муниципалитетов Хашури и Карели

Ираклий Хахубия — 458,000 лари – округ муниципалитетов Поти, Хоби и Сенаки

Давид Сонгулашвили — 340 000 лари – округ муниципалитетов Гурджаани, Сагареджо, Дедоплисцкаро и Сигнаги

Бежан Цакадзе — 320,000 лари — округ муниципалитетов Ткибули, Зестафони и Багдати

По данным организации, компании, связанные в настоящее время с 8 кандидатами, имеют опыт участия в госзакупках в 2012-2020 годах. Всего через тендеры и упрощенные закупки они получили 4 364 109 лари (тендеры — 623 450 лари; упрощенные закупки — 3 740 659 лари). В 2013-2020 годах шесть кандидатов или их компании приобрели государственную недвижимость за 758 300 лари и доли в государственных предприятий — за 2 210 000 лари.

Организация также отмечает, что 6 из 30 мажоритарных кандидатов не занимаются предпринимательской деятельностью и не делали никаких политических пожертвований, это: Созар Субари, Нодар Турдзеладзе, Давид Сергеенко, Шалва Кереселидзе, Заур Даргали и Нино Лацабидзе.

«Международная прозрачность – Грузия» также назвала тех кандидатов Грузинской мечты, которые в 2012 году пожертвовали деньги тогдашней правящей партии Единое национальное движение. Это: Бека Одишария, Давид Сонгулашвили, Гоча Энукидзе, Заал Дугладзе, Ираклий Хахубия и Анзор Болквадзе.

Согласно исследованию, из 30 кандидатов в мажоритарные депутаты 17 являются действующими или бывшими должностными лицами, которые заполняли декларацию о собственности в 2019-2020 годах. В заполненных ими последних декларациях, по заявлению организации, выявлен ряд нарушений. В докладе говорится, что 5 мажоритарных кандидатов не полностью заполнили или совершенно не продекларировали о компаниях, принадлежащих им или членам их семей, а в 6 случаях должностные лица не передавали свою долю в частной компании другому лицу, что было сочтено организацией незаконным.

«Международная прозрачность – Грузия» отметила, что исследование касалось только кандидатов, представленных правящей партией, но в будущем также будут опубликованы доклады о мажоритарных кандидатах от других партий.

This post is also available in: English (Английский) ქართული (Грузинский)