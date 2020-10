«Международная прозрачность» о предпринимательской деятельности и пожертвованиях мажоритарных кандидатов оппозиции

Доклад по результатам исследования, опубликованный 16 октября неправительственной организацией «Международная прозрачность – Грузия» (TIG), оценивает предпринимательскую деятельность кандидатов в мажоритарные депутаты, выдвинутых оппозиционными политическими партиями на парламентских выборах 2020 года, и политические пожертвования им.

Подобные исследования уже опубликованы по мажоритарным кандидатам от правящей партии Грузинская мечта и оппозиционного Единого национального движения. На этот раз организация изучила кандидатов от тех партий, которые показали более 1% в августовском опросе Международного республиканского института США (IRI). Этими партиями являются: Европейская Грузия, Стратегия Агмашенебели, Альянс патриотов, Лейбористская партия, Алеко Элисашвили — Граждане, Лело за Грузию и Гирчи.

Согласно докладу, 46 из 103 мажоритарных кандидатов от семи партий занимаются предпринимательской деятельностью лично или с помощью членов семьи. Всего они связаны со 132 компаниями. Организация также отмечает, что 45 кандидатов вместе с членами семей или бизнес-партнерами пожертвовали своим партиям в общей сложности 1 707 694 лари.

По заявлению «Международной прозрачности», два мажоритарных кандидата, действующие депутаты Леван Коберидзе и Гига Бокерия, не полностью отразили свои бизнес-связи в последних декларациях о собственности. Еще один действующий депутат, Ирма Инашвили, одна из лидеров Альянса патриотов, не передавала прав на управление акциями своих компаний другому лицу, тем самым нарушив требования Закона «О несовместимости интересов и коррупции в публичных учреждениях».

Европейская Грузия

Организация выявила, что из 20 мажоритарных кандидатов Европейской Грузии 7 занимаются предпринимательской деятельностью лично или с помощью членов семьи. Всего они связаны с 15 компаниями.

Согласно докладу, компании, в настоящее время аффилированные с 4-мя мажоритарными кандидатами, получили 798 222 лари в рамках государственных закупок в 2011-2020 годах. Этими кандидатами являются: Гига Бокерия, Отар Кахидзе, Тариэл Накаидзе и Леван Тархнишвили.

Согласно исследованию, Гига Бокерия не заполнил декларацию 2019 года в полной мере и не указал доли своей супруги в двух компаниях.

Что касается политических пожертвований, в 2017-2020 годах 16 из 20 кандидатов, члены их семей и бизнес-партнеры пожертвовали Европейской Грузии 466 818 лари. Самыми крупными спонсорами партии являются Гига Бокерия (включая семью и бизнес-партнеров), Акакий Бобохидзе и Леван Тархнишвили.

14 из 20 кандидатов (лично или их окружение) в прошлом жертвовали другим избирательным субъектам. Например, 12 кандидатов пожертвовали Единому национальному движению 224 132 лари.

Согласно докладу, только один мажоритарный кандидат от Европейской Грузии — Ахмед Имамкулиев — не занимается предпринимательской деятельностью. Он также не жертвовал денег партии.

Стратегия Агмашенебели

Согласно докладу, два мажоритарных кандидата от партии — Георгий Вашадзе и Тамар Чарквиани, баллотирующиеся в Исанском и Сабурталинском избирательных округах Тбилиси, занимаются предпринимательской деятельностью. У них есть связи с четырьмя компаниями лично или через членов семьи. По данным организации, В 2016-2020 годах Георгий Вашадзе и его супруга Кетеван Сичинава пожертвовали Стратегии Агмашенебели 194 500 лари.

Альянс патриотов

В документе говорится, что 14 из 29 мажоритарных кандидатов от Альянса патриотов занимаются предпринимательской деятельностью лично или через членов семьи. Всего они связаны с 24 компаниями.

Согласно докладу, компании, в настоящее время аффилированные с тремя мажоритарными кандидатами от партии, получили 67 172 лари от государственных закупок в 2013-2020 годах. Этими кандидатами являются: Сослан Гарсеванишвили, Арчил Бенидзе и Эрекле Саглиани.

Организация утверждает, что Ирма Инашвили, одна из лидеров Альянса патриотов, не передавала права на управление акциями своих компаний другому лицу, тем самым нарушив требования Закона «О несовместимости интересов и коррупции в публичных учреждениях».

Что касается пожертвований, то, согласно докладу, девять мажоритарных кандидатов пожертвовали партии 362 530 лари. Большая часть этой суммы (287 000 лари) была пожертвована партии пятью кандидатами в сентябре.

Согласно документу, 11 мажоритарных кандидатов от партии не занимаются предпринимательской деятельностью. Никаких политических пожертвований они также не делали.

Лейбористская партия

По данным «Международной прозрачности», из 10 мажоритарных кандидатов от Лейбористской партии трое занимаются предпринимательской деятельностью и связаны в общей сложности с четырьмя компаниями.

В 2014-2020 годах семь мажоритарных кандидатов от лейбористов пожертвовали своей партии 41 845 лари. Трое мажоритарных кандидатов от партии — Шалва Нателашвили, Темур Циклаури и Самсон Гугава не занимаются предпринимательской деятельностью. Никаких политических пожертвований они также не делали.

Алеко Элисашвили – Граждане

В исследовании говорится, что из 8 мажоритарных кандидатов партии «Граждане» только двое — Леван Иоселиани и Иосеб Кенчадзе — занимаются предпринимательской деятельностью.

Леван Иоселиани пожертвовал партии в 2020 году 40 тысяч лари. В 2017-2018 годах компания Иосеба Кенчадзе получила 2 небольших упрощенных контракта на закупку на сумму 700 лари.

Лело за Грузию

Организация утверждает, что 14 из 28 мажоритарных кандидатов Лело занимаются предпринимательской деятельностью лично или через членов семьи. Эти 14 кандидатов в целом связаны с 73 компаниями.

Компании, в настоящее время связанные с семью мажоритарными кандидатами Лело, получили 1 156 881 лари в рамках государственных закупок и 3 033 996 лари, выделенных Грузии международным донором.

Согласно докладу, Леван Коберидзе, бывший депутат Грузинской мечты, не в полной мере отразил свои деловые связи в своей последней декларации о собственности в качестве члена парламента Грузии.

Что касается политических пожертвований, в 2019-2020 годах 6 мажоритарных кандидатов, члены их семей и бизнес-партнеры пожертвовали в общей сложности 419 950 лари «Общественному движению Лело» и партии Лело за Грузию. Бадри Джапаридзе не делал личных пожертвований, но его бизнес-партнеры пожертвовали Лело 311 000 лари.

В документе говорится, что 10 мажоритарных кандидатов Лело не занимаются предпринимательством и не делали никаких пожертвований.

Новый политический центр Гирчи

Организация заявляет, что четверо из шести мажоритарных кандидатов от Гирчи — Зураб Джапаридзе, Иаго Хвичиа, Вахтанг Мегрелишвили и Вахтанг Зенаишвили — занимаются предпринимательской деятельностью. Всего они аффилированы с восемью компаниями. Четыре кандидата пожертвовали партии в целом 182 051 лари.

