«Международная прозрачность – Грузия» об использовании административного ресурса

НПО «Международная прозрачность – Грузия» (TIG) 26 октября опубликовала свой второй промежуточный доклад об использовании административного ресурса к парламентским выборам 2020 года, который охватывает период с 1 июля по 20 октября.

Относительно использования исполнительного административного ресурса, организация заявляет, что со второй половины сентября увеличилось количество инцидентов с применением насилия, включая несколько случаев группового насилия против сторонников политических партий в муниципалитетах Марнеули, Болниси и Дманиси. По данным организации, расследование было начато по 59 делам, 6 из них были прекращены, а по оставшимся 53 делам расследование продолжается. По данным «Международной прозрачности», МВД часто подвергается критике из-за небольшого количества расследованных дел. Согласно докладу, МВД было еще менее эффективным в расследовании дел о повреждении имущества.

«Международная прозрачность – Грузия» заявляет, что в течение отчетного периода распространялась информация об увольнении людей из бюджетных организаций, предположительно по политическим мотивам.

Согласно докладу, как и на предыдущих выборах, в этом году «процесс отбора профессионально назначенных членов окружных и участковых избирательных комиссий» стал серьезной проблемой, поскольку несколько членов, связанных с правящей партией, были назначены с нарушением закона.

В документе говорится, что следственные органы использовались для дискредитации оппозиции, в том числе бывшей правящей партии. Организация заявляет, что сроки начала расследования, предвыборный контекст, признаки избирательного подхода в процессе расследования и популистские заявления, сделанные лидерами правящей партии в нарушение презумпции невиновности, вызывают подозрения в том, что расследование «дела картографов» служит избирательным целям.

В контексте избирательного подхода организация также упоминает штрафование «Стратегии Агмашенебели» более чем на 100 000 лари с июня месяца. В качестве одного из примеров этого организация называет выписанные партии штрафы за размещение в Тбилиси палаток с целью сбора подписей для законодательной инициативы. По оценке «Международной прозрачности», действия партии полностью соответствовали закону о собраниях и манифестациях.

Что касается использования правового административного ресурса в избирательных целях, согласно докладу, несмотря на улучшения, избирательное законодательство по-прежнему содержит положения, которые служат интересам правящей партии, в том числе несправедливую процедуру формирования избирательных комиссий. В докладе говорится, что «регулирование вопроса об участии в голосовании инфицированных (Ковид-19) и находящихся в изоляции лиц со стороны Центральной избирательной комиссии породило определенные вопросы».

Что касается использования институционального административного ресурса в избирательных целях, в докладе говорится, что имело место использование при агитации проектов, финансируемых государством.

Согласно промежуточному докладу, как и на предыдущих выборах, заслуживает внимания мобилизация сотрудников бюджетных организаций на предвыборные собрания, а также «было несколько случаев предполагаемой незаконной агитации». «На этих выборах избирательные комиссии не признавали случаи явной агитации на личных страницах в социальных сетях в качестве предвыборной агитации, что остается проблемой», — говорится в сообщении.

Говоря об использовании финансовых административных ресурсов в избирательных целях, «Международная прозрачность – Грузия» заявляет, что в 2020 году не было произведено изменений в центральном или местном бюджете, которые нарушали бы Избирательный кодекс. «Что касается мотивированны выборами расходов, особо следует отметить до 20 социально-экономических инициатив, представленных властями в ответ на экономический кризис, созданный в стране из-за распространения коронавируса, которые могли оказать большое влияние на избирательную среду», — говорится в докладе.

«Международная прозрачность – Грузия» опубликует окончательный доклад об использовании административного ресурса в избирательных целях после парламентских выборов.

