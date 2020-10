«Международная прозрачность» оценивает коррупционную среду в стране в 2016-2020 годах

В докладе неправительственной организации «Международная прозрачность – Грузия» о коррупционной среде и антикоррупционной политике в стране в 2016-2020 гг., который был опубликован 20 октября, говорится, что «справиться с существующими вызовами будет невозможно без масштабной реформы антикоррупционной системы страны», а ключевым элементом такой реформы должно стать создание независимого агентства, оснащенного широкими полномочиями.

Согласно документу, за отчетный период были выявлены следующие тенденции:

Согласно результатам опросов общественного мнения, уровень мелкой коррупции в Грузии стабильно низкий, хотя значительная часть граждан считает, что в стране преобладают другие формы коррупции;

В последние годы четко выявились проблемы с концентрацией власти, проблемы неформального влияния на публичные институты и захватом государства, что затрудняет надлежащее расследование возможных случаев коррупции на высоком уровне и проведение эффективной антикоррупционной политики;

Соответственно, выявленный в этот период ряд случаев коррупции, которые связаны с деятельностью высокопоставленных чиновников или влиятельных лиц, связанных с правящей партией, остался без эффективного реагирования;

Вызывает тревогу тенденция сомнительного успеха в госзакупках компаний, связанных с должностными лицами и донорами правящей партии — как на центральном, так и на муниципальном уровнях;

За указанный период баллы Грузии в Индексе восприятия коррупции существенно не изменились, что указывает на стагнацию антикоррупционных реформ. Реформа антикоррупционного законодательства страны замедлилась за последние четыре года. В то же время исполнение существующих антикоррупционных норм остается проблемой;

Существуют значительные пробелы в выполнении Грузией своих антикоррупционных обязательств, взятых в различных международных форматах.

По мнению организации, с точки зрения антикоррупционной повестки на 2016-2020 годы, наряду с другими недостатками в стране проблемными были также и законодательные изменения, принятые в 2019 году, согласно которым должностное лицо может не указывать в декларации о своем участии в такой компании, которая уже 6 и более лет не функционирует, что уже не будет считаться нарушением. «Это изменение крайне затрудняет для организаций гражданского общества, СМИ и заинтересованных граждан мониторинг бизнес-связей должностных лиц», — говорится в докладе.

Согласно документу, несмотря на некоторые улучшения, слабый парламентский контроль над деятельностью исполнительной власти остается проблемой. «Члены Парламента не проявляют высокой степени независимости при осуществлении парламентского контроля, а члены правительства и другие подотчетные Парламенту должностные лица не относятся с должной ответственностью к реализации Парламентом функции контроля», — заявила «Международная прозрачность».

Согласно документу, обеспечение эффективного исполнения антикоррупционного законодательства оставалось существенной проблемой в течение отчетного периода. из-за отсутствия правовых и институциональных механизмов защита обличителей также оставалась проблематичной.

«Несмотря на предусмотренные законом ограничения, практически не происходит управление коррупционными рисками, которые связанны с переходом бывших должностных лиц в частный сектор», — говорится в докладе.

Что касается международных обязательств страны, «Международная прозрачность» заявляет, что некоторые цели, поставленные в повестке дня Соглашения об ассоциации, все еще не достигнуты. В частности, это касается коррупции на высоком уровне. Кроме того, частично выполнены обязательства по Соглашению об ассоциации относительно борьбы с отмыванием денег.

Согласно докладу, также существуют значительные пробелы в выполнении рекомендаций Антикоррупционной группы Совета Европы (GRECO) и Антикоррупционной сети OECD (OECD ACN).

«Международная прозрачность – Грузия» заявляет, что коррупционные риски в сфере государственных закупок по-прежнему остаются проблемой. «Сомнения вызывает тот факт, что большая часть пожертвований, получаемых политическими партиями, приходится на правящую партию, а доноры правящей партии получают крупные суммы денег через государственные закупки», — говорится в документе. По мнению организации, как и в предыдущие годы, расследование предполагаемых случаев коррупции с участием официальных лиц высокого ранга и влиятельных лиц, связанных с партиями, по-прежнему остается проблемой.

