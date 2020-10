«Международная прозрачность» о пожертвованиях и бизнес-деятельности кандидатов от ЕНД – Сила в единстве

Неправительственная организация «Международная прозрачность – Грузия» (TIG) опубликовала обзор предпринимательской деятельности и политических пожертвований кандидатов в мажоритарные депутаты от избирательного блока «Единое национальное движение, Оппозиционные объединение – Сила в единстве», согласно которому, 16 из 25 кандидатов вовлечены в различную предпринимательскую деятельность и в различной форме связаны с 113 компаниями.

Оппозиционный блок состоит из пяти партий. Это: Единое национальное движение, Прогресс и свобода, Государство ради народа, Республиканская партия и Европейские демократы. Что касается мажоритарных кандидатов, 20 из них представляют Национальное движение, 4 — Прогресс и свободу и 1 – Государство ради народа.

Согласно исследованию, из 113 компаний 56 имеют отношение к двум кандидатам от партии Прогресс и свобода — Кахаберу Окриашвили и Цезару Чочели.

Организация заявляет, что компании, которые в настоящее время связаны с 7 мажоритарными кандидатами, уже участвовали в государственных закупках. Компании, связанные с двумя кандидатами (Кахабером Окриашвили и Цезаром Чочели), получили из бюджета в 2011-2020 годах более 95,5 миллионов лари посредством тендеров и упрощенных закупок. А компании, связанные с остальными 5 кандидатами — 186 711 лари.

Исследование также показало, что 17 из 25 кандидатов, члены их семей и деловые партнеры пожертвовали Единому национальному движению 621 987 лари в 2012-2020 годах, из которых 285 302 лари были личными пожертвованиями от 12 кандидатов.

По заявлению организации, пятью крупнейшими донорами партии (включая членов семьи и деловых партнеров) являются:

Цезарь Чочели — 134 000 лари — баллотируется в округе муниципалитетов Мцхета, Душети, Тианети и Казбеги;

— 134 000 лари — баллотируется в округе муниципалитетов Мцхета, Душети, Тианети и Казбеги; Кахабер Окриашвили — 90 000 лари – округ муниципалитетов Болниси, Дманиси, Тетрицкаро и Цалка;

— 90 000 лари – округ муниципалитетов Болниси, Дманиси, Тетрицкаро и Цалка; Давид Киркитадзе — 77 000 лари – округ муниципалитета Рустави и нескольких сел муниципалитета Гардабани;

— 77 000 лари – округ муниципалитета Рустави и нескольких сел муниципалитета Гардабани; Нанука Жоржолиани — 62 500 лари – округ муниципалитетов Самтредиа, Цхалтубо, Вани и Хони;

— 62 500 лари – округ муниципалитетов Самтредиа, Цхалтубо, Вани и Хони; Хатиа Деканоидзе — 52 000 лари — Исанский округ Тбилиси.

«Международная прозрачность – Грузия» заявила, что только один кандидат Бондо Тевдорадзе не занимается предпринимательской деятельностью и не делал никаких политических пожертвований.

Организация также назвала кандидатов от Объединенной оппозиции, которые в 2012-2020 годах, лично или их окружение, делали пожертвования другим партиям, в том числе Грузинской мечте.

Согласно исследованию, 8 кандидатов (лично или их окружение) также являются донорами других партий: Грузинская мечта — 757 780 лари (Кахабер Окриашвили — 388 000 лари, Роланд Пипиа — 175 000 лари, Цезар Чочели — 69 780 лари, Дилар Хабулиани — 65 000 лари, Манучар Квирквелия — 60 000 лари); Цезарь Чочели (независимый кандидат) — 145 000 лари (Кахабер Окриашвили — 85 000 лари, Цезарь Чочели — 60 000 лари); Альянс патриотов — 113 500 лари (Нато Чхеидзе); Государство ради народа — 2 398 лари (Леван Хабеишвили — 1 898 лари, Нато Чхеидзе — 500 лари); Европейская Грузия — 2000 лари (Важа Читашвили).

Организация также изучила имущественные декларации мажоритарных кандидатов за 2019-2020 годы, которые являются действующими или бывшими публичными служащими. Согласно обзору, Нато Чхеидзе полностью и правильно не отразила компании, принадлежащие ее супругу, в декларации, поданной в 2019 году.

Организация ранее уже опубликовала исследование по мажоритарным кандидатам, выдвинутым правящей партией. «Международная прозрачность» отмечает, что в следующих докладах будет отражена деятельность и пожертвования других политических партий.

По теме:

This post is also available in: English (Английский) ქართული (Грузинский)