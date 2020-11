Сопредседатели женевских переговоров находятся с визитом в Тбилиси

Сопредседатели Женевских международных дискуссий от Евросоюза, ООН и ОБСЕ — Тойво Клаар, Джихан Султаноглу и Рудольф Михалка провели в Тбилиси подготовительную встречу к 51-му раунду дискуссий. С грузинской стороны встречу вел заместитель министра иностранных дел Грузии Лаша Дарсалия.

По информации МИД Грузии, на встрече 23 ноября остро были подняты вопросы «частых провокаций» со стороны РФ в условиях пандемии, в том числе, случаи т.н. «бордеризации» и незаконного задержания, что «еще больше обостряет безопасность и гуманитарную ситуацию на местах».

Заместитель министра Лаша Дарсалия выразил обеспокоенность по поводу Мириана Тазиашвили, задержанного 20 ноября оккупационными властями у села Зардианткари. Особое внимание было уделено вопросам незаконно содержащихся под стражей Зазы Гахеладзе, Геннадия Бестаева и Ираклия Бебуа.

Что касается гуманитарных вопросов, официальные лица Грузии заявили, что последний случай смерти Онисе Гатенашвили, врача, проживавшего в Ахалгори, «еще раз четко подтверждает тяжелую гуманитарную ситуацию в Цхинвальском регионе в результате закрытия линии оккупации, в том числе, с точки зрения ограничения доступа к услугам неотложной медицинской помощи».

Дарсалия подчеркнул, что Россия продолжает нарушать соглашение о прекращении огня от 12 августа 2008 года, включая продолжающуюся незаконную милитаризацию и военные учения в регионах Абхазия и Цхинвальский регион. «Речь шла также о шагах, предпринятых Российской Федерацией по фактической аннексии оккупированных территорий Грузии», — заявил МИД Грузии.

Представители грузинской стороны отметили, что смерть Инала Джабиева в Цхинвали «наглядно свидетельствует о сложнейшей ситуации с правами человека в оккупированных регионах». На встрече с сопредседателями они вновь подняли вопрос о необходимости исполнения правосудия по делам убийств Давида Башарули, Гиги Отхозория и Арчила Татунашвили.

По информации МИД Грузии, сопредседатели в свою очередь выразили обеспокоенность в связи с осложненной в последнее время ситуацией на местах и ​​подчеркнули необходимость урегулирования сложившейся сложной обстановки.

Спецпредставитель ЕС Тойво Клаар заявил, что подготовительные встречи на этой неделе пройдут также и в Сухуми и Цхинвали.

51-й раунд Женевских переговоров, первоначально запланированный на 31 марта — 1 апреля, был отложен сопредседателями из-за пандемии. Следующий раунд обсуждений был назначен на 6-7 октября, но был отложен уже во второй раз до декабря, поскольку «не все участники имели возможность присутствовать». В преднамеренном срыве переговоров Тбилиси обвинил Москву.

